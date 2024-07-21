وزير الرى يتفقد مشروعات حماية الشواطئ بمدينة رأس البر بدمياط

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى يرافقه الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، عمليات حماية الشواطئ بمدينة رأس البر والتى تتضمن عمليات إنشاء حواجز رقم 9 و 10 لحماية شاطئ النخيل ، وحواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية ، مشروع تطوير المنطقة شرق خليج راس البر .



وزير الرى يتفقد مشروعات حماية الشواطيء

استعرض سويلم الأعمال الجارية على الطبيعة موجها بمتابعة تنفيذ الأعمال طبقا للجدول الزمنى المقرر ، كما أشاد سيادته بأعمال التطوير التى تمت للمنطقة الشاطئية شرق خليج راس البر بالتنسيق بين الوزارة ومحافظة دمياط والتى وفرت الحماية للمنطقة الساحلية وأتاحت واجهة متميزة للمصطافين للاستمتاع بالشكل الجمالى للمنطقة بعد التطوير .

قال سويلم أن الوزارة حريصة على سرعة نهو كافة طلبات التراخيص المعروضة على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ حال استكمال كافة المستندات والأوراق للعرض علي اللجنة ، واستيفاء كافة الاشتراطات والمعايير المطلوبة للحصول على الترخيص اللازم .



وزير الرى يتفقد مشروعات حماية الشواطيء بمدينة رأس البر بدمياط

الجدير بالذكر أن مشروع حماية مدينة راس البر شرق ميناء دمياط بإنشاء حواجز أمواج 9 و 10 يهدف لحماية المدينة من العوامل الطبيعة الحرجة والأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة ، حيث تم دراسة عمل حماية بتنفيذ حاجزي أمواج بطول 225 متر لكل حاجز غرب الحاجز رقم (8) أمام مدينة رأس البر وبفاصل 250 متر بين الحواجز ، ويتكون كل حاجز من طبقة فرشة من الأحجار زنة (10 – 200 كجم) وطبقة قلب من الأحجار زنة (50 – 400 كجم) وقدمات وطبقة حماية ثانوية من الأحجار زنة ( 600 - 2000 كجم) وطبقة حماية رئيسية من كتل خرسانية تترابود زنة 6 طن ، وتصل نسبة تنفيذ الأعمال حالياً لحوالى 80% وهو ما يفوق المعدل الزمنى المقرر .

وفيما يخص عملية تدعيم وإعادة تأهيل الحاجز الغاطس والحاجز الكتلى والحائط البحرى بشرق خليج راس البر فهو يهدف لحماية المنطقة من النوات وهجمات الأمواج العاتية والنحر المستمر أمام لسان راس البر والحاجز الغاطس والحاجز الكتلي ، وما ينتج عن هذه الحماية من تنشيط السياحة وخدمة المصطافين بالمنطقة ، ويتم تنفيذ المشروع فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة دمياط وهيئة حماية الشواطئ ، وتبلغ نسبة التنفيذ الحالية 73% ، وتشتمل الأعمال على تدعيم الحاجز الغاطس بطول ٢٤٠ متر بزيادة عرض الهامة إلي 30 متر باستخدام كتل خرسانية تترابود زنة 6 طن وأحجار الدولوميت زنة 100 - 400 كجم ، وتدعيم الحاجز الكتلي بطول ١٨٠ متر بزيادة عرض الهامة إلي 30 متر باستخدام كتل خرسانية تترابود زنة 9 طن وأحجار الدولوميت 100 - 400 كجم ، وتدعيم الحائط البحري بطول 380 متر بأحجار الدولوميت زنة 10 - 100 كجم واحجار زنة 1– 2 طن .

وفيما يخص عملية تنفيذ حواجز الأمواج أمام سرية القوات البحرية ، فهى تتضمن إنشاء 3 حواجز أمواج إضافية بين الرؤوس البحرية المنفذة سابقاً شرق ميناء دمياط بهدف حماية الأراضى المكتسبة أمام السرية ، ويصل الطول الإجمالي للحواجز الثلاث لحوالي 790 متر ، ويتكون قطاع كل حاجز من طبقة الفرشة من الأحجار زنة ( 10 – 100 ) كجم ، وقلب الحاجز من الأحجار زنة (200 – 450 ) كجم ، والقدمات من الأحجار زنة ( 600 – 2000 ) كجم ، وطبقة الحماية الرئيسية من الكتلة الخرسانية التترابود زنة 3 طن ، وتبلغ نسبة الأعمال المنفذة حتي تاريخه حوالى 43% .