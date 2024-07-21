أيمن عاشور: تطبيق السنة التأسيسية يحتاج لتعديل القانون وتقدمنا بالتعديل

محمد صبحى

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، إننا مستمرون فى الربط بين وزارة التعليم والتربية والتعليم، موضحا أنه دائما البداية تكون من سوق العمل للوقوف على احتياجات لربطها بالخريجين، ثم تطبيقها على طلاب التعليم قبل الجامعى لقياس المهارات المختلفة والوصول للكفاءات.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال كلمة له بلقاء مع صحفيين ملف التعليم العالى، أن السنة التأسيسة تحتاج إلى تعديل فى القانون وهى فى منتهى الأهمية تجعل الطالب يكتسب مهارات كافية للالتحاق بالقطاع، وقدمنا للتعديل فى هذا الاطار وكنا نعمل مع وزارة التعليم وهدفنا أن يكون الطالب مؤهلا لما يدرسه فى سوق العمل.