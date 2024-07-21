استراتيجية وزارة الصحة للمرور الميدانى على المستشفيات.. التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، نوابه الثلاثة ومساعديه ورؤساء القطاعات والهيئات بالتواصل المباشر مع المواطنين، للتعرف على مستوى رضائهم عن الخدمة الطبية المقدمة إليهم، ورصد أي قصور في الخدمة لمعالجته.



اليوم السابع يقدم تحليلا معلوماتيا عن اليات التحرك للوزارة لدعم التواصل المباشر مع الجمهور .



- تهدف الجولات الميدانية إلي الوصول إلى تحقيق آمال وتطلعات المواطنين في مجال الصحة.

- الرعاية الصحية الجيدة تعتبر حق أصيل يكفله الدستور وهي من الأركان الأساسية في بناء الإنسان القادر على تحقيق التنمية.

- يقوم نواب الوزير بتنفيذ حملة للمرور الميداني على مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية في جميع المحافظات،

- تهدف الجولات لرصد التحديات التي تواجه القطاع الصحي بها، والعمل على معالجتها ورفع كفاءتها، بما يحقق طموحات ورغبات المواطنين في مستوى الخدمة الطبية.

- المحافظات الأربعة المستهدفة في الجولة الأولى من حملة المرور، تشمل محافظات (بني سويف، والمنيا، وأسيوط وسوهاج) والحملة تبدأ من 21 إلى 29 يوليو الجاري.

- الهدف الأساسي لحملة المرور هو الإنصات إلى المواطن وتحديد احتياجاته للوصول إلى رضاءه عن مستوى الخدمة الصحية، وكذلك الاستماع إلى الأطقم الطبية بالمستشفيات لمعرفة كل المعوقات والتحديات التي تواجه تقديم الخدمة والعمل على حلها.

- تقييم مدى توافر القوى البشرية من الأطباء والتمريض ومتابعة الانضباط الإداري وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة.

- متابعة سلاسل الإمداد من حيث توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال، وتوافر التجهيزات الطبية اللازمة للتشغيل وبيان حالة الأجهزة والأعطال إن وجدت.