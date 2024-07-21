غدا.. انطلاق امتحانات الدور الثانى لطلاب صفوف النقل بالجيزة

كتبت – مرام محمد

تنطلق امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بمحافظة الجيزة، غدًا الإثنين الموافق 22 يوليو 2024، وتستمر حسب المواعيد التالية:

1- المرحلة الابتدائية:

للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024م.

2- المرحلة الإعدادية:

للصفين الأول والثاني الإعدادي.

-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024م.

3- إتمام الشهادة الإعدادية:

-خلال الفترة من 27 يوليو حتى 1 أغسطس 2024م.

4- المرحلة الثانوية:

للصفين الأول والثانى الثانوي العام.

-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 29 يوليو 2024م.

5- التعليم الفني بجميع تخصصاته:

-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 1 أغسطس 2024م.

يُذكر أن امتحانات الثانوية العامة انتهت أمس السبت الموافق 20 يوليو الجارى 2024، بأداء طلاب شعبة علمي رياضيات امتحان مادة الديناميكا أحد فروع مادة الرياضيات التطبيقية بالثانوية العامة.