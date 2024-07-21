اليوم السابع
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وزير التعليم العالى: رصد مليار جنيه لدعم المشروعات المرتبطة بسوق العمل

الأحد، 21 يوليو 2024 03:28 م
وزير التعليم العالى: رصد مليار جنيه لدعم المشروعات المرتبطة بسوق العمل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
محمد صبحى

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قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، إنه سيتم إطلاق مبادرة جديدة ضمن المبادرة التى تنفذها الوزارة "تحالف وتنمية"، ورصد مليار حنيه لدعم المشروعات ذات الأولوية المرتبطة بسوق العمل مع احتياجات الأقاليم وقريبا سيتم إطلاق مسابقة قريبا للمشروعات.

 

وأضاف وزير التعليم العالى خلال لقاءه مع صحفيين ملف التعليم العالى، أن هناك دعم سياسى للمدينة الطلابية وهى نتيجة طفرة فى ملف الوافدين ودول دخلت المنظومة لم تكن موجودة من قبل وبدأنا نستهدف أن تكون كل الجامعات فى مصر والخاصة والأهلية والمعاهد فى قبول الطلاب الوافدين ، موضحاً أن المدينة الطلابية سيتم انشاءها بالعاصمة الإدارية الجديدة.







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