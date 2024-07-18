محافظ القاهرة يتفقد قافلة طبية بمركز صحة الأسرة بكفر العلو بحلوان

كتب سيد الخلفاوى

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة القافلة الطبية الشاملة للكشف على ذوى الهمم التى تنظمها مؤسسة مصر الخير، وإحدى الشركات الخاصة العاملة فى مجال صناعة الأسمنت بحلوان، بالتعاون مع محافظة القاهرة على مدار يومى الخميس والجمعة بمركز صحة الأسرة بكفر العلو بـ حلوان.

وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية فى تقديم الخدمات التى تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين فى هذه المناطق فى اطار سعى الدولة لتغيير حياتهم للأفضل .

كما أشاد محافظ القاهرة بالدور المجتمعى الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير ورجال الأعمال مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خاصة فى مجال رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والمشاركة فى المبادرات التى تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا.

وتضم القافلة التى تستهدف الوصول لأكثر من 500 مستفيد تخصصات الباطنة، والأنف والأذن، والعظام ،والمسالك، والجلدية والجراحة، والقلب، والمخ والأعصاب، والنفسية والعصبية، والسمعيات ، ومعمل، وصيدلية ، وتقدم الخدمة الطبية اليوم وغدًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً.

شهد القافلة اشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ومديرى مديرية الصحة والتضامن الاجتماعى، وعدد من قيادات المحافظة .



محافظ القاهرة يتفقد قافلة طبية