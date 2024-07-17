محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بضرورة التواصل مع المواطنين لحل مشاكلهم

كتب سيد الخلفاوى

عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا لرؤساء أحياء المنطقة الشمالية بمجمع أحياء المنطقة بشبرا ، بحضور الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية.

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الميدانى لمتابعة الأعمال على أرض الواقع ووضع حلول جذرية للمشكلات التى تواجه المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع رؤساء الأحياء لمتابعة المشكلات ومقترحات حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية .

وخلال الاجتماع حرص محافظ القاهرة على الاستماع إلى التحديات الموجودة فى نطاق كل حى من أحياء المنطقة الشمالية ، وآلية حلها ، وتابع الموقف الخاص بمنظومة النظافة واحتياجات الارتقاء بها ، وعمليات التشجير ،وضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، ورفع الإشغالات وكذلك موقف شبكات الطرق، وملف التصالح، وتراخيص المحال.

كما تابع محافظ القاهرة مقترحات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٤ / ٣٠٢٥ وسُبل تذليل اى معوقات قد تعرقل أو تبطئ عملية التنفيذ ، وذلك لنهو الأعمال وفقًا للجداول والخطط الزمنية المحددة.

وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على منع البناء المخالف واتخاذ اجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين، وضبط الشارع وتنظيم حركة انتظار وسير المركبات ومنع اى مخالفات بالتنسيق مع إدارة المرور ، وأكد أيضًا على المتابعة الميدانية لقرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية تنفيذًا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة التواصل مع المواطنين ، والتعاون مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والجمعيات الأهلية لتلبية احتياجاتهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وعقب الإجتماع تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ،المركز التكنولوجي النموذجى الذى يخدم المواطنين بأحياء شبرا والساحل والشرابية وروض الفرج والذى تمت إقامته فى إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لانشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة للمواطنين يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات ، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا الى رضاء المواطنين.



وإلتقى محافظ القاهرة عددًا من المواطنين المتواجدين بالمركز واستمع لأرائهم حول الخدمات التى يقدمها المركز ووجه بتذليل كافة الصعوبات لتسريع وتيرة العمل به.



محافظ القاهرة يلتقى المواطنين