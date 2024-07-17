محافظ القاهرة: الدولة عززت حقوق الطفل بخطوات نوعية وتطبيقية

كتب سيد الخلفاوى

شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ورشة عمل حماية الطفل "بيئة أكثر أماناً للأطفال" التى نظمتها لجنة حماية الطفل بمحافظة القاهرة بمركز القاهرة لتدريب الموارد البشرية بهدف تفعيل وتنشيط دور لجان حماية الطفل بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، على اهتمام القيادة السياسية بحماية وتعزيز حقوق الطفل باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق مستقبل أفضل من خلال إيجاد بيئة أكثر أمانًا تسمح للأطفال بالتفاعل الإيجابي مع المجتمع بما يكون أجيالًا قوية ومسئولة تتواكب مع مبادئ الجمهورية الجديدة وتحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار، إلى أن الدولة أولت عناية خاصة بالأطفال واحتياجاتهم ، وأنشأت المجلس القومي للطفولة والأمومة كآلية وطنية تتحمل مسئولية وضع السياسات، والتخطيط والتنسيق والرصد والتقييم للأنشطة ذات الصلة بمجالات حماية الأطفال والأمهات وتطويرها من خلال التعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية.

وأضاف محافظ القاهرة، الدولة عززت حقوق الطفل بالعديد من الخطوات النوعية والتطبيقية، وفي مقدمتها تشكيل لجان حماية الطفولة كآلية تفعيل نظام الحماية الوطني على مستوى المحافظة برئاسة المحافظ ، وكذلك اللجان الفرعية بالأحياء، بهدف رعاية حق الطفل في الحماية من الإساءة والعنف، والعمل على كافة المحاور لتحقيق الوقاية والاستجابة للمخاطر المرتبطة بمشكلات الحماية، ومنها العنف، الاستغلال والإساءة والإهمال.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بتنفيذ عدد من السياسات والبرامج لضمان حق كل طفل مصري "بدون تمييز" في الحماية والرعاية والكرامة الإنسانية، بحيث تكفل الدولة لكل طفل الحق في التمتع بكافة الحقوق، وإنفاذ حقهم في الحماية والرعاية والنماء، وأن تراعي مصلحة الطفل الفضلى في كافة الأمور المتعلقة به.

وأكد د. إبراهيم صابر أن تعزيز حقوق الطفل تتطلب تفاعلاً إيجابيًا وتضافرًا من كافة مكونات المجتمع الرسمية والمدنية، ومشاركة جميع الأطراف المعنية ذات الصلة ومنها مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الفاعلة في هذا المجال.

وثمن محافظ القاهرة جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة على دعمه المستمر للحفاظ على حقوق الأطفال وتنفيذًا لسياسة الدولة في هذا الشأن، وكذلك كافة الجمعيات والمؤسسات المجتمعية التي تسعى جاهدة مع الدولة لتحقيق هدف حماية الطفل من التفرقة والعنصرية والاستغلال وسوء المعاملة مع توفير رعاية صحية متكاملة، كما ثمن جهود أعضاء اللجان العامة والفرعية بمحافظة القاهرة على جهودهم المبذولة في مجال حماية الطفل ودورهم الهام في تحقيق بيئة أكثر أماناً لأطفالنا، وكذلك دور الجمعيات الأهلية الفاعلة فى هذا المجال.

وتعد اللجنة العامة لحماية الطفولة، الركيزة الأساسية لنظام الحماية الوطنية للطفولة ،وتعمل اللجان بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة على تفعيل نظام الحماية الوطني وفقاً لما نص عليه قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لعام 2008.

وحرصت محافظة القاهرة على تقديم الدعم الكامل لإدارة لجنة حماية الطفل وبتشكيل اللجنة العامة لحماية الطفل برئاسة السيد المحافظ وعضوية نواب المحافظ ومدير أمن القاهرة ومديري المديريات المعنية، وأربع جمعيات من المجتمع المدني تمثل أربع مناطق بالقاهرة وبعض الجهات الأخرى ، وأيضاً تشكيل اللجان الفرعية برئاسة رؤساء الأحياء ومأموري الأقسام وكافة الجهات المعنية لتقديم خدمات الرعاية والحماية .

شهد ورشة العمل نواب المحافظ للمناطق الاربعة، ومديرى مديريتي التضامن الاجتماعي والصحة، ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، ونشوة فايق ممثل مكتب مصر لجمعية أسماية، وميشيل بولس مدير المشروع، وأشرف عبد المنعم مسئول الدعم الفني لسياسات حماية الطفولة بالجمعية .