محافظ القاهرة يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية

كتب سيد الخلفاوى

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء سرعة البدء فى كافة مشروعات الخطة الاستثمارية المدرجة للعام المالى 2024/ 2025 مع الالتزام بأعلى مستويات الجودة فى تنفيذها، لضمان تحقيق تلك المشروعات لأهدافها التنموية والخدمية المطلوبة، وإسهامها فى نجاح جهود الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة البدء الفورى فى إعداد ومراجعة كراسات الشروط الخاصة بجميع المشروعات المدرجة بالخطة، وإتخاذ إجراءات الطرح العام، والإلتزام بتطوير المناطق المدرجة بالخطة (رصف / إنارة)، وعدم إجراء أى تعديلات إلا فى حالات الضرورة القصوى، والإلتزام بالبرنامج الزمنى.



وطالب محافظ القاهرة بالانتهاء من التعاقد على جميع المشروعات المدرجة بالخطة وموافاة إدارة شئون الخطة بصورة من العقود بنهاية الربع الأول من العام المالى فى 30/9/2024، وأن تصل نسبة تنفيذ جميع الجهات 50% كحد أدنى بنهاية الربع الثانى من العام المالى فى 31/12/2024، كما يجب الانتهاء من تنفيذ الخطة بالكامل بنسبة تنفيذ 100% بنهاية الربع الثالث فى 31/3/2025..



وأشار محافظ القاهرة إلى أهمية التواصل الدائم بين المواطنين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية ومشاركتهم فى وضع مشروعات الخطة الإستثمارية السنوية لتخرج معبرة عن الإحتياجات الفعلية للمواطنين.



جاء ذلك خلال ترأس د. إبراهيم صابر لأول اجتماع مجلس تنفيذى، بعد توليه مهام منصبه الجديد كمحافظ للقاهرة ضمن حكومة د. مصطفى مدبولى الجديدة بحضور نواب المحافظ للمناطق الاربعة، والسكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات والهيئات، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.