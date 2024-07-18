محافظ القاهرة يحيل القائم بعمل رئيس حى حلوان ومديرى الإشغالات والإنارة للتحقيق

كتب سيد الخلفاوى

قرر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة إحالة سكرتير عام حى حلوان القائم بعمل رئيس الحى، ومديرى الإشغالات والإنارة والطرق للتحقيق الفورى بسبب التقصير فى تنفيذ المهام الموكلة إليهم، ولما لاحظه من تدنى حالة النظافة، ووجود إشغالات، وعدم تأمين أعمدة الإنارة، وسوء حالة بعض الطرق.

وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم التهاون مع أى قصور فى العمل مشددًا على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى الدائم بالشارع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة بحى حلوان صباح اليوم الخميس

وفى السياق أكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الميدانى لمتابعة الأعمال على أرض الواقع ووضع حلول جذرية للمشكلات التى تواجه المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع رؤساء الأحياء لمتابعة المشكلات ومقترحات حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشدد محافظ القاهرة على منع البناء المخالف واتخاذ اجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين، وضبط الشارع وتنظيم حركة انتظار وسير المركبات ومنع اى مخالفات بالتنسيق مع إدارة المرور ، وأكد أيضًا على المتابعة الميدانية لقرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية تنفيذًا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة التواصل مع المواطنين، والتعاون مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والجمعيات الأهلية لتلبية احتياجاتهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

