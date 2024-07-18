تعرف على المكملات الغذائية الأفضل لصحة العين

كتب - حسام الشقويرى

تعتبر العيون من أهم أجزاء الجسم وأكثرها فائدة، فهي تمكنك من رؤية العالم، والعمل مع الدماغ لإدراك حجم وشكل ولون وملمس الأشياء، وتساعد في قياس المسافات، إن الحفاظ على صحة العين أمر بالغ الأهمية، وعندما تنشأ مشاكل صحية، تكون المكملات الغذائية مفيدة، خاصة إذا تم تناولها في ظل الظروف المناسبة وبتوجيه من خبير، وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

المكملات الغذائية الشائعة للعين

تتضمن المكملات الغذائية التي تعمل بشكل أفضل لصحة العين الفيتامينات C وE والزنك واللوتين وزياكسانثين.

وتساعد هذه العناصر الغذائية في الحماية من الضمور البقعي المرتبط بالعمر وتساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية، الموجودة في مكملات زيت السمك، على دعم صحة العين من خلال الحفاظ على رطوبة العين وسلامتها البنيوية، ومن الأفضل تناول هذه المكملات مع وجبات الطعام لتعزيز الامتصاص.

وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من حالات عينية محددة أو المعرضين لخطر أكبر، مثل كبار السن، يمكن أن تكون هذه المكملات مفيدة بشكل خاص، ويتناول العديد من الأشخاص المكملات الغذائية للوقاية وإبطاء تقدم بعض أمراض العيون مثل إعتام عدسة العين، والتنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، والزرق، واعتلال الشبكية السكري"، والجمع بين فيتامينات E و C وبيتا كاروتين والزنك، والمعروف أيضًا باسم تركيبة AREDS، قد يقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر المتقدم.

وتناول المكملات الغذائية لصحة العين يمكن أن يكون مفيدًا، خاصة بالنسبة لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالعمر مثل الضمور البقعي أو الجلوكوما، ولقد ثبت أن المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامينات C وE والزنك واللوتين وزياكسانثين تدعم صحة العين وقد تبطئ تطور هذه الحالات"،

والمكملات الغذائية للعين يمكن أن تكون فعالة في تحسين صحة الرؤية، خاصة بالنسبة للأفراد المعرضين لخطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين، ولا تهدف عادة إلى تصحيح مشاكل الرؤية مثل قصر النظر أو طول النظر، لكنها قد تساعد في الحفاظ على صحة العين بشكل عام وإبطاء تقدم الحالات التنكسية.

في حين أن المكملات الغذائية قد تثبت فعاليتها في إبطاء تقدم الحالات المرتبطة بالعين مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر، فمن المهم ملاحظة أن اتباع نظام غذائي متوازن وتمارين العين المنتظمة يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل المخاطر.

ويقول الدكتور تيلفا إن اتباع نظام غذائى متوازن غني بالخضروات الورقية والأسماك والفواكه يلعب أيضًا دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة العين، ويمكنك أيضًا الحصول على بعض العناصر الغذائية المهمة الصديقة للعين من الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل الحمضيات والفلفل والبروكلي؛ وفيتامين إي من المكسرات والبذور والأفوكادو وزيت الزيتون؛ والزنك من اللحوم والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان والبيض والبقوليات؛ واللوتين وزياكسانثين الموجودين بكثرة في الخضراوات الورقية مثل الكرنب والسبانخ.