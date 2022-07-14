اليوم السابع
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الخميس، 14 يوليه 2022 11:37 م
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تمثال الخديوى إسماعيل يعود للنقطة "زيرو" لقياس المسافة من العاصمة للمحافظات ..فيديو

الخميس، 14 يوليه 2022 11:00 م
تمثال الخديوى إسماعيل يعود للنقطة "زيرو" لقياس المسافة من العاصمة للمحافظات ..فيديو تمثال الخديوى إسماعيل
كتبت هبة السيد

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افتتح الأسبوع الماضى متحف الهيئة القومية للبريد فى مبنى الهيئة الرئيسي فى العتبة بعد تطويره وتجديده، لأهمية المبنى تاريخيا وموقعه الاستراتيجى فى قلب القاهرة، ويضم المتحف بالعتبة مقتنيات نادرة، وكان الملك فؤاد الأول قد أمر بإنشاء متحف البريد بمناسبة استضافة مصر للمؤتمر العاشر للبريد العالمى عام 1934، ليتم من خلاله توثيق تاريخ البريد المصرى.
 
شمل التطوير ترميم تمثال الخديوي إسماعيل وإعادته إلى مكانه بنقطة "الزيرو" إلى جانب النجمة التى تبدأ منها قياس المسافة من العاصمة إلى جميع محافظات الجمهورية.
 
ويعد مبنى البريد بالعتبة من أشهر المباني التراثية بمصر، ويوجد داخله تمثال للخديوى إسماعيل، كما يتضمن نجمتين الأولى بأعلى المبنى من الداخل والثانية في أرضية المبنى، وهذه النجمة هى مركز القاهرة ويبدأ من خلالها قياس المسافة من القاهرة الى المحافظات الأخرى.
 
وقامت الوزارة بعمل أضخم عملية تطوير لمتحف مبنى البريد المصري بميدان العتبة، إيماناً منها بأهمية المتاحف التي تمثل ذاكرة الشعوب الحية وتراث الإنسانية الخالد، وفي إطار خطة تطوير الهيئة القومية للبريد، والتي خطفت الأنظار بقطاع الاتصالات خلال الأعوام القليلة الماضية، بعدما نجحت الحكومة في زيادة عدد الخدمات المقدمة من المؤسسة العريقة، معتمدة على شبكة فروعها الكبيرة المنتشرة في المحافظات، وهو ما أدى إلى تحقيقها نتائج مالية وتشغيلية جيدة.

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