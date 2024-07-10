نمط حياة صحي للحفاظ على صحة العين.. الخضراوات أساسية

كتبت فاطمة ياسر



الحفاظ على صحة العين، من الأمور التي يجب السعي لتحقيها، فالعين هي مرآة الشخص، وللحفاظ على صحتها يجب القيام ببعض التعديلات الغذائية وتغييرات نمط الحياة والعلاجات العشبية، وهذا ما يكشف التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes.

أوضح التقرير، أن الترطيب من أهم النصائح التي يجب القيام بها للحفاظ على صحة العين، فيؤكد على أهمية تناول كميات كبيرة من الماء واستهلاك الأطعمة المرطبة مثل الفواكه والشاي العشبي.



كما يجب أن يتضمن النظام الغذائي الصحي والذي يحتوي علي أطعمة مبردة ومغذية مثل الخيار والخضراوات الورقية والفواكه مثل العنب والبطيخ.وأشار التقرير إلي أن إرخاء عضلات العين ودعم تجديدها، ودمج تمارين العين والحفاظ على جدول نوم ثابت أمر بالغ الأهمية، فإن إعطاء الأولوية لممارسات مثل نظافة العين والحماية من الملوثات البيئية يساعد في منع العدوى وتقليل تأثير المعتدين الخارجيين.



كذلك فإن الشعير والقمح والعنب والرمان، فهي أطعمة غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة والتي تعمل على الحفاظ على صحة العين.

