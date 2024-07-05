نص ساعة مشى هتخلصك من الانتفاخ وتحسن الهضم.. اعرف الطريقة

كتب – حسام الشقويرى

التمشية بعد تناول وجبة الطعام، تساعد على وجه التحديد فى إخراج الغازات المعوية وتعزيز الهضم، فالمشي مع انتفاخ البطن يمكن أن يحسن عملية الهضم وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

و نظامنا الهضمي، المعروف أيضًا باسم الجهاز الهضمي، عبارة عن شبكة معقدة من الأعضاء التي تعمل على تكسير الطعام وامتصاص العناصر الغذائية. وعندما نتحرك، فإن أجسامنا لا تقوم فقط بتمرين أرجلنا، بل يحصل الجهاز الهضمي أيضًا على بعض التمارين.

والمشي يحفز العضلات في الجهاز الهضمي، مما يساعد على دفع الطعام عبر الجهاز بكفاءة أكبر. وهذا يقلل من فرص الانتفاخ والإمساك. والمشي بعد تناول الطعام يمكن أن يسرع بشكل كبير من إفراغ المعدة، وهي عملية نقل الطعام من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة، و يعتبر تراكم الغازات أحد الأسباب الشائعة للانتفاخ، ويمكن أن يساعد المشي في التخلص من هذا الغاز المحبوس، و الحركة المرتدة اللطيفة أثناء المشي تخلق ضغطًا داخليًا في البطن، مما يساعد في طرد الغازات.

والمشي بعد تناول الطعام يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.و المشي لمدة 30 دقيقة كل يوم أو ما لا يقل عن 10000 خطوة يوميا قد يكون مفيدا بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 أو مقاومة الأنسولين.

إذا كنت مهتمًا بتجربة المشي أثناء إخراج الغازات، فإليك بعض النصائح:

التوقيت هو المفتاح: حاول أن تمشي لمدة 30 إلى 60 دقيقة بعد تناول الوجبة. فهذا يسمح لجسمك ببدء عملية الهضم قبل أن تبدأ في الحركة.

ابدأ ببطء وسهولة: ابدأ بالمشي لمسافة قصيرة، لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة، ثم قم بزيادة المدة تدريجيًا حسب تحملك.

استمع إلى جسدك: إذا شعرت بأي إزعاج أثناء المشي، فخفف سرعتك أو توقف تمامًا. لا داعي لإرهاق نفسك أكثر من اللازم.

الترطيب: لا تنس شرب كميات كبيرة من الماء قبل وأثناء وبعد المشي.

استمتع بالهواء النقي: في حين أن التركيز الأساسي قد يكون على إطلاق الغازات، استمتع بالهواء النقي وتغير المشهد.



