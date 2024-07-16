غلق مركزين طبيين يعملان دون ترخيص ويتداولان أدوية مجهولة المصدر بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أعلنت محافظة الفيوم عن غلق مركزين طبيين يعملان دون ترخيص ويتداولان أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر بمدينة الفيوم، أحدهما مركز للعلاج الطبيعي بمنطقة الحادقة، والآخر مركز طبي بمنطقة دلة، وذلك خلال حملة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، برئاسة الدكتور أحمد حسن مدير الإدارة.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة بتكثيف حملات مراقبة سوق الدواء، وضبط الأدوية مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

تمكنت الحملة التى تم شنها بمدينة الفيوم، من ضبط كمية من الأدوية والمكملات الغذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام والتداول، يتم ترويجها لعلاج السمنة والنحافة بأحد مراكز العلاج الطبيعي بمنطقة الحادقة، كما تم ضبط عدد كبير من الأصناف الدوائية تباع خارج الصيدليات، في أحد المراكز غير المرخصة بمنطقة دلة، وتم غلق المنشأتين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

كما قامت الحملة، بالمرور على 43 منشأة طبية مختلفة التخصصات شملت مدينة الفيوم ومركزي سنورس وأبشواي، بواقع 18 عيادة طبية، و5 مراكز طبية مختلفة التخصص، و11 معمل للتحاليل، و2 مستشفى خاص، و4 مراكز لحضانات الأطفال، و3 مراكز للأشعة.