علاج جفاف الجسم فى الطقس الحار وأسباب حدوثه

كتبت فاطمة خليل

جفاف الجسم من المشاكل الصحية الشائعة خاصة في الطقس الحار، من المهم للغاية شرب الماء، وعادةً ما يكون ذلك أكثر مما ندرك، ولكن ماذا لو كنت تشرب كميات كبيرة من الماء يوميًا ولكنك لا تزال تشعر بالعطش والجفاف؟ وفقا للأطباء، وبصرف النظر عن نقص المياه، هناك العديد من الأسباب الأخرى للجفاف يمكن أن تجعلك مريضا نتعرف عليها في السطور التالية، بحسب موقع تايمز ناو.

يقول الأطباء أنه من المهم الانتباه إلى العلامات التي تشير إلى عدم شرب كمية كافية من الماء.

مع قدوم الصيف تزداد الحاجة إلى شرب الماء، ليس فقط لأنك قد تشعر بالعطش، ولكن جسمك يحتاج إلى الترطيب من أجل الأداء الأمثل، ومع ذلك، وفقًا للأطباء، يعد الجفاف حالة شائعة، وتعتمد في الغالب على عوامل مثل الدواء، ومقدار التعرق، وما إذا كنت مريضًا.

يقول الخبراء أن أكثر من 60% من جسمك يتكون من الماء، يساعد الماء على المساعدة في عملية الهضم، وتليين المفاصل، وإفراز اللعاب، وتوصيل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، وينظم درجة حرارة الجسم، ويوازن جميع العناصر.

وفقا للدراسات، يجب عليك شرب ما لا يقل عن 6-8 أكواب من الماء لترطيب الجسم، ومع ذلك، هناك العديد من الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى الجفاف، ولذلك، من المهم الانتباه إلى العلامات التي تشير إلى عدم شرب كمية كافية من الماء.

يشير الجفاف، من الناحية الطبية، إلى خلل في التوازن بين كمية الماء التي يتناولها الجسم ومخرجاته، مما يؤدي إلى انخفاض إجمالي محتوى الماء في الجسم.

في حين أن عدم تناول كمية كافية من الماء هو السبب الرئيسي، إلا أن هناك عدة عوامل أخرى يمكن أن تساهم في الجفاف وهى

أسباب الجفاف غير قلة الماء

هناك بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى إصابتك بالجفاف بخلاف نقص الماء، وتشمل:

التعرق المفرط

سواء كنت تمارس الرياضة أو كنت في الخارج في الجو الحار، فإن التعرق يمكن أن يسبب فقدان السوائل والكهارلن إذا لم تشرب كمية كافية من الماء لتعويض ما فقدته، فقد يؤدي ذلك إلى الجفاف.

يمكن أن يؤدي النشاط البدني المكثف، أو الطقس الحار، أو الحمى إلى التعرق الغزير، مما يتسبب في فقدان كمية كبيرة من السوائل إذا لم يتم تعويضها بشكل كافٍ.

أمراض الجهاز الهضمي

يمكن أن تسبب أمراض الجهاز الهضمي فى فقدان السوائل من خلال الإسهال والقيء، مما يؤدي إلى الجفاف، خاصة إذا لم يتم البدء في استبدال السوائل على الفور.

قلة تناول المعادن

على الرغم من أهمية الماء، إلا أنك تحتاج أيضًا إلى الحصول على معادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم وكلوريد المغنيسيوم - من الفواكه والخضروات.

يوصي الخبراء بتناول الأطعمة مثل الموز والتفاح التي تساعد على ترطيب الجسم وتوفير المعادن الأساسية التي تنظم وظيفة الأعصاب والعضلات، وتدفق الدم، ووظيفة الدماغ، وتنظم المعادن أيضًا كمية الماء المتبقية في خلايا الجسم.

مرض السكري

تؤدي الحالات الصحية مثل مرض السكري أو استخدام مدرات البول إلى زيادة إنتاج البول، مما يؤدي إلى استنزاف السوائل والجفاف.

الإفراط في القهوة

الإفراط في استهلاك المشروبات مثل القهوة والمشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين، يمكن أن يكون له تأثير مدر للبول، مما يسبب لك التبول أو التبول أكثر، مما يؤدي إلى المزيد من الجفاف.

الحمى

إن ارتفاع درجة حرارة الجسم، المرتبط عادة بالعدوى، يمكن أن يزيد من متطلبات السوائل ويؤدي إلى الجفاف إذا لم يتم الحفاظ على تناول كمية كافية من السوائل".

الحروق

يمكن أن تسبب الحروق الواسعة فقدان السوائل من خلال الجلد التالف، مما يؤدي إلى الجفاف واختلال توازن المعادن، مما يتطلب عناية طبية فورية وإنعاش السوائل.

الرضع وكبار السن

الرضع والأطفال وكبار السن معرضون بشكل خاص للجفاف بسبب ارتفاع نسبة مساحة السطح إلى كتلة الجسم، ومحدودية احتياطيات السوائل، وانخفاض الإحساس بالعطش.

علاج الجفاف

يمكنك تجنب الجفاف عن طريق البقاء رطبًا طوال اليوم، يقول الأطباء إنه على الرغم من أن القول أسهل من الفعل، إلا أن بعض النصائح السهلة يمكن أن تساعدك في الحفاظ على كمية السوائل التي تتناولها.

- تتبع استهلاك السوائل الخاصة بك

- ضبط تذكيرات للشرب بانتظام

- شرب كوب من الماء قبل الوجبات

- أضف الليمون والبرتقال لإضافة النكهات إلى الماء

- تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء