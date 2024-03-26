الحميات وأمراض الجهاز الهضمى والكبد بشبين الكوم تحصل على اعتماد جهار " GAHAR"

المنوفية - محمود شاكر

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن حصول مستشفي الحميات وأمراض الجهاز الهضمى والكبد بشبين الكوم على اعتماد جهار"GAHAR" وذلك وفقا للبيان الرسمي الصادرعن الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بالقطاع الصحى وتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات الطبية وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

أعلنت الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور احمد طه عن قرار اللجنة العليا للاعتماد بشأن حصول مستشفي الحميات وأمراض الجهاز الهضمى والكبد بشبين الكوم على اعتماد جهار " GAHAR"وذلك بعد تقييم الخدمات الصحية للمستشفي وفقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولى من " الاسكوا ".

هذا وقد ثمن محافظ المنوفية جهود الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية فى تطبيق معايير الجودة بالمنشأت الصحية للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، مؤكدا استمرار التنسيق الكامل والتعاون مع الهيئة للنهوض بالمنظومة الصحية بنطاق المحافظة وتطبيق التغطية الصحية الشاملة وفقاً للمعايير العالمية وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما وجه محافظ المنوفية التهنئة للدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة والدكتور حسين محمد مدير مستشفي الحميات وجميع القيادات والعاملين بالمستشفي لجهودهم المميزة ودعمهم في تطبيق وترسيخ معايير الجودة على جميع المستويات لتقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية للمرضي، مؤكدا تقديم كافة اوجه الدعم للقطاع الطبي لمواكبة التطور في أداء الخدمة الصحية والتى ستساهم بدورها في تحقيق نقلة نوعية بالخدمات الصحية المقدمة لأهالينا بالمحافظة.