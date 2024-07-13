السكتة الدماغية فى العين أكثر شيوعًا بين كبار السن.. العلاج والوقاية

كتب - حسام الشقويرى

السكتة الدماغية تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى المخ، وتحدث حالة مماثلة تسمى السكتة الدماغية في العين عندما يعيق الانسداد تدفق الدم إلى الشبكية، وهي الأنسجة التي تستشعر الضوء في الجزء الخلفي من العين، والسكتة الدماغية في العين شائعة بشكل خاص بين الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن، ومع ذلك، يصاب عدد متزايد من الشباب بهذه الحالة لأسباب مختلفة، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

أثناء السكتة الدماغية في العين، يتم انسداد الشريان أو الأوردة في الشبكية بواسطة جلطة أو يحدث تضيق في الأوعية الدموية، ما يؤدي بعد ذلك إلى السكتة الدماغية في العين، وهناك أنواع مختلفة من السكتات الدماغية في العين، اعتمادًا على الأوعية الدموية المتضررة.

فيما يلي بعض الأعراض الشائعة لسكتة دماغية في العين والتي يجب الانتباه إليها:

فقدان الرؤية المفاجئ

عدم وضوح الرؤية

اضطرابات بصرية

العوامات والومضات

الظلام أو البقع العمياء

تغيرات الرؤية الصغيرة التي تزداد سوءًا بمرور الوقت

وتشمل بعض العوامل التي تساهم في هذا الارتفاع ما يلي:

اختيارات نمط الحياة: التدخين ومستويات التوتر المرتفعة.

الحالات الموجودة مسبقًا: ارتفاع ضغط الدم والسكري.

العادات الغذائية السيئة: تناول كميات كبيرة من الصوديوم، والدهون المتحولة، والأطعمة المصنعة، والمشروبات السكرية.

العلاج والوقاية

ضرورة التشخيص السريع من قبل طبيب العيون. ويتضمن ذلك إجراء فحوصات شاملة مثل تقييم المصباح الشقي وتقييم حدقة العين وتقييم قاع العين المتوسع.

تشمل خيارات العلاج ما يلي:

البزل: يتم إخراج السوائل من العين بمساعدة إبرة لخفض ضغط العين.

العلاج بالأكسجين عالي الضغط

قد يستجيب البعض للعلاج بالستيرويد لتقليل الالتهاب.

يمكن البدء في إعطاء أدوية تسييل الدم لعدد قليل من المرضى الآخرين من أجل إذابة الجلطة ومنع حدوث المزيد من مثل هذه الهجمات.

أدوية لخفض ضغط العين أو إذابة جلطات الدم

العلاج بالليزر لإغلاق الأوعية الدموية المتسربة

أدوية مضادة لعوامل نمو بطانة الأوعية الدموية

بالنسبة لأولئك الذين لديهم خطر أكبر للإصابة بسكتة دماغية في العين، سواء كانوا صغارًا أو كبارًا،

بعض الطرق لتقليل المخاطر

حافظ على نمط حياة صحي.

تجنب التدخين.

إدارة المشاكل الصحية الأساسية أو الموجودة مسبقًا بشكل فعال.

فحص دوري للعين يجب أن يقوم به طبيب العيون.



