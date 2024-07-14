طرق التعايش مع مرض السكرى من النوع الثانى.. تناول هذه الأطعمة

كتب - حسام الشقويرى

يعد مرض السكري من الأمراض الشائعة جدًا، وقد أصبح منتشرًا بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ويحدث مرض السكري نتيجة لاتباع نظام غذائي ونمط حياة سيئين للغاية، ويمكن أن يؤدي النظام الغذائي السيئ إلى إفساد قدرة الجسم على التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم، وبالتالي يؤدي إلى ظهور أعراض مختلفة، ولكن هذا مرض قابل للشفاء خاصة في مرحلته الأولية، فعليك فقط أن تعرف ما يجب أن تأكله وما لا يجب أن تأكله وأن تتناول أدويتك في الوقت المناسب، وفقًا لما نشره موقع thehealthsite

الخضروات

لقد أخبر الخبراء المرضى مرارًا وتكرارًا أن الخضروات الطازجة هي أفضل تدخل غذائي لأنها لا تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، تحتوي الخضروات أيضًا على كمية أقل من الكربوهيدرات وكميات أكبر من العناصر الغذائية الأخرى مثل الألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن.

البروتين

البروتين هو مصدر غذائي آخر ضروري إذا كنت تعاني من مرض السكري من النوع الثاني. تحتوي الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض والدجاج والأسماك وما إلى ذلك على كمية أقل من الدهون والكربوهيدرات. تحتوي فقط على الدهون الصحية التي تساعد في التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم وقد تعمل أيضًا على تحسين حساسية الأنسولين.

الفاكهة

تناول الكثير من الفاكهة، حيث تحتوي الفاكهة على سكر طبيعي ولا تؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، ولكن يجب أن تكون على دراية ببعض الفواكه مثل المانجو التي قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم مثل: المانجو.