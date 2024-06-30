اليوم السابع
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الأحد، 30 يونيو 2024 05:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارات.. شروط وموعد التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين للعام 2025

الأحد، 30 يونيو 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. شروط وموعد التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين للعام 2025 مدارس المتفوقين أرشيفية
محمود طه حسين

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم الجمعة.

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موعد فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا 2024

موعد فتح باب التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا

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موعد التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا




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