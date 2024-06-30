حصاد الوزارات.. شروط وموعد التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين للعام 2025

محمود طه حسين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم الجمعة.

وزير التعليم يستعرض غدا نتيجة تقرير اللجنة الفنية حول امتحان الفيزياء

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية الصناعية 2024/2025 فى الجيزة

وزارة التموين تبدأ غدا صرف السلع المدعمة بالبطاقات ضمن مقررات شهر يوليو

وزارة التموين تضخ السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. التفاصيل

محافظ الجيزة: تخفيض 25% من إجمالي مقابل التصالح فى مخالفات البناء حال السداد الفورى

وزير العمل: أجر عادل وحماية العمالة غير المنتظمة ملفات انتصرت لها دولة 30 يونيو

وزارة التموين : زيادة مخزون القمح 6 أشهر واللحوم 11 شهرا

وزير التعليم العالي وسفير إيطاليا يشهدان توقيع مذكرتي تفاهم حول التقنية الإيطالية

وزيرة البيئة: فرص لاستثمار القطاع الخاص في الانتقال الأخضر بـ2 مليار دولار

موعد فتح باب التقدم لمدارس المتفوقين للحاصلين على الشهادة الإعدادية