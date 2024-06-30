وزير التعليم يستعرض غدا نتيجة تقرير اللجنة الفنية حول امتحان الفيزياء

كتب محمود طه حسين

يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح غد الإثنين اجتماعا مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة، وذلك لاستعراض نتيجة التقرير الصادر عن اللجنة حول مدى مطابقة امتحان مادة الفيزياء للمواصفات، على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل عقب الاجتماع.

وأكد الدكتور رضا حجازي حرصه على تحقيق ما فيه صالح الطلاب في ضوء نتيجة التقرير الصادر عن اللجنة.

وأدى طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية بالثانوية العامة والتاريخ للشعبة الأدبية، للعام الدراسى الحالي 2023،2024، أمس السبت، وتضمن امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024، 46 سؤالا منها 44 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها فى كراسة البابل شيت وسؤالين مقالى يتم الإجابة عنهما فى الورقة المخصصة للأسئلة المقالية، ومخصص لها 60 درجة، كما أن أسئلة امتحان مادة التاريخ مكونة من 46 سؤال منها 44 اختيار من متعدد وسؤالين مقالى، ومخصص لها 60 درجة.



شهدت لجان بامتحانات الثانوية العامة 2024، دموع وبكاء طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية لصعوبة أسئلة بامتحان الفيزياء للثانوية العامة، حيث أكد الطلاب بجبنة مدرسة جمال عبد الناصر أن أسئلة امتحان الفيزياء صعبة وتحتاج لوقت إضافى و70% من الأسئلة تخاطب المستويات العقلية العليا، مؤكدين أن الامتحان صعبة وهناك أسئلة لم يتم الإجابة عنها لانتهاء الوقت المخصص للإجابة وصعوبتها، حيث أوضحت الطالب منى مسعد أن الامتحان تقيل وأسئلة تحمل صعوبات فى مضمونها وإجاباتها متشابهة ومعقدة.