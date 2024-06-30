اليوم السابع
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موعد فتح باب التقدم لمدارس المتفوقين للحاصلين على الشهادة الإعدادية

الأحد، 30 يونيو 2024 10:00 ص
موعد فتح باب التقدم لمدارس المتفوقين للحاصلين على الشهادة الإعدادية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم فتح باب التقدم للالتحاق بـ مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى المقبل 2024,2025 بداية الأسبوع الثاني من يوليو 2024.

وكانت اللجنة التنفيذية بـ وزارة التربية والتعليم قررت منح فرصة أكبر للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية استجابة لرغبات أولياء الأمور، والسماح بالتقدم للمدارس من الطلاب الحاصلين على مجموع يعادل (98%) فأكثر من المجموع الكلي، وإلغاء شرط حصول الطالب على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم)، كما يمكن للطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية بمجموع يعادل (95%) فأكثر من المجموع الكلي، التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين بشرط حصوله على الدرجة النهائية في مادة واحدة فقط على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

وقال الوزير، إنه حرصًا على تطوير آليات نظام القبول بـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، تم تكليف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بإعداد أكثر من نموذج لاختبارات الالتحاق بالمشاركة مع مستشاري المواد الدراسية.

 







وزارة التربية والتعليم

فتح باب التقدم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

موعد فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا 2024

موعد فتح باب التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا

اخبار مصر

موعد التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا

وزير التربية والتعليم

وزارة التعليم

التعليم



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