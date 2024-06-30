اليوم السابع
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وزارة التموين : زيادة مخزون القمح 6 أشهر واللحوم 11 شهرا

الأحد، 30 يونيو 2024 01:38 م
وزارة التموين : زيادة مخزون القمح 6 أشهر واللحوم 11 شهرا وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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حظى ملف السلع الأساسية وتأمين مخزون استراتيجي على اهتمام الدولة المصرية ، حيث كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن احتياطي القمح يكفي لمدة 6 أشهر واحتياطي الزيت يكفي لمدة 6 أشهر فيما يكفي احتياطي السكر التمويني لمدة 20 شهرا واحتياطي الدواجن المجمدة يكفي لمدة 11 شهرا ونصف الشهر، والتعاقد على اللحوم اللحوم الحية تكفي لمدة 8 شهور، فيما يكفي احتياطي اللحوم المجمدة لمدة شهرين والمكرونة تكفي لمدة شهرين.

وفي ظل توجيهات القيادة السياسية الدائمة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم الوزارة بتوفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولي بالرعاية واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافي الاختناقات الموسمية ، وتولت الوزارة تأمين وتوفير المخزون من السلع الرئيسية بغرض الحفاظ على المخزون الاستراتيجي .

 







وزارة التموين

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