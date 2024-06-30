تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية الصناعية 2024/2025 فى الجيزة

كتبت - مرام محمد

يشغل تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني، والتي تشمل مدارس التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والتعليم والتدريب المزدوج للمهن، اهتمام أولياء أمور الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) بمحافظة الجيزة، وذلك عقب ظهور النتيجة الخاصة بهم وإعلان تنسيق القبول بالثانوي العام والفني للعام الدراسي 2024/2025.

وتسهلًا على الطلاب وأولياء الأمور، يوضح "اليوم السابع" في السطور التالية مدارس التعليم الفني الصناعي بمحافظة الجيزة ودرجات القبول بها بالعام الدراسي 2024/2025.

-230 درجة لمدرسة طباعة إمبابة الثانوية الصناعية بنين.

-220 درجة لمدرسة إمبابة ث ص بنين للتأسيس العسكري.

-235 درجة درجة لمدرسة أحمد عرابي الثانوية الصناعية بنات.

-235 درجة درجة لمدرسة الجيزة الكهربية الثانوية الصناعية بنين وإعداد مهني 230 درجة.

-220 درجة لمدرسة طلعت حرب الثانوية الصناعية بنين للتأسيس العسكري.

-230 درجة لمدرسة طباعة الهرم.

-220 درجة لمدرسة الجيزة الثانوية الصناعية بنات.

-220 درجة لمدرسة الميدان الثانوية الصناعية بنات و215 درجة إعداد مهني.

-225 درجة لمدرسة نكلا الثانوية الصناعية بنات.

-220 درجة لمدرسة وردان ث ص م.

-225 درجة لمدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بصيدا والقيراطيين.

-220 درجة لمدرسة أبو رواش ث ص م و215 درجة إعداد مهني.

-220 درجة لمدرسة المنوات ث ص بنات.

-220 درجة لمدرسة الحوامدية ث ص بنات.

-220 درجة لمدرسة شهيد/طيار محمد بهجت شقير بنين للتأسيس العسكري و215 درجة إعداد مهني.

-220 درجة لمدرسة البدرشين ث ص بنين و215 درجة إعداد مهني.

-220 درجة لمدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنين.

-220 درجة لمدرسة العياط الثانوية الصناعية بنات.

-220 درجة لمدرسة طهما الثانوية الصناعية بنين.

-220 درجة لمدرسة الصف الثانوية الصناعية للتأسيس العسكري بنين.

-220 درجة لمدرسة الصف الثانوية الصناعية بنات.

-200 درجة لمدرسة الصف الثانوية الصناعية بنين بزرزارة و195 درجة إعداد مهني.

-220 درجة لمدرسة الشهيد أحمد رمضان سالم ص بنين و200 درجة إعداد مهني.

-220 درجة لمدرسة أطفيح الثانوية الصناعية بنات.

-220 درجة لمدرسة الكداية ث ص م و215 درجة إعداد مهني.

-220 درجة لمدرسة القبابات ث ص م.

-185 درجة لمدرسة الباويطي.

-185 درجة لمدرسة المناجم ث ص بنين.