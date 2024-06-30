وزارة التموين تضخ السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة استعدادا لبدء صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقرات التموين عن شهر يوليو اعتبارا من غدا الإثنين أول الشهر 2024، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، حيث توفر الوزارة ما يقرب من 31 صنفا من السلع.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه تم توريد المستهدف من الاقماح المحلية بكمية تصل الى 3 ملايين و551 ألف طن، وتخطي المستهدف هذا العام نتيجة الأراضي المستصلحة حديثا في توشكي وشرق العوينات وكذلك التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية.