اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 يونيو 2024 12:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة التموين تضخ السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. التفاصيل

الأحد، 30 يونيو 2024 12:30 م
وزارة التموين تضخ السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. التفاصيل سلع - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة استعدادا لبدء صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقرات التموين عن شهر يوليو اعتبارا من غدا الإثنين أول الشهر 2024، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، حيث توفر الوزارة ما يقرب من 31 صنفا من السلع.

 

وكان  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد  أنه تم توريد المستهدف من الاقماح المحلية بكمية تصل الى 3 ملايين و551 ألف طن، وتخطي المستهدف هذا العام نتيجة الأراضي المستصلحة حديثا في توشكي وشرق العوينات وكذلك التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية.







وزارة التموين

السلع الغذائية

اسعار السلع الغذائية

مخزون السلع

سلع بطاقات التموين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة