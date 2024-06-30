أخبار مصر.. ارتفاع طفيف بالحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 37 والإسكندرية 31

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاعا طفيفا وتدريجيا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسى للمصريين: "شغلى الشاغل تخفيف المعاناة وبناء مستقبل أفضل"
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تمضي على طريق التنمية والنهضة، ولا رجعة عن هذا المسار، وعن تحقيق الحلم المصري في التقدم والحياة الكريمة لجميع المواطنين، مضيفا: أتوجه بالحديث إلى كل المصريين إلى كل رجل مصري وسيدة مصرية يتحملون مشاق الحياة وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة من أجل توفير الحياة الطيبة لأبنائهم.. أتوجه بالحديث إلى المكافحين الشرفاء من أبناء شعب مصر العظيم على اتساع الوطن أقول لهم: "إنني أعلم بشكل كامل حجم المعاناة.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى ذكري ثورة 30 يونيو: "وأؤكد لكم أن شغلي الشاغل والأولوية القصوى للحكومة الجديدة هو تخفيف تلك المعاناة وإيجاد مزيد من فرص العمل وبناء مستقبل أفضل لجميع أبناء مصر الكرام."
السيدة انتصار السيسى للمصريين: أدعوكم لاستلهام روح 30 يونيو لمواجهة التحديات
تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة للشعب المصري بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، التي خرج فيها المصريون حمايةً لدولتهم وهويتهم الوطنية.
رئيس الوزراء يشهد توقيع 4 اتفاقيات مع المطورين الأوروبيين بـ33 مليار دولار
على هامش مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك المنعقد بالقاهرة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع أربع اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء بين صندوق مصر السيادي وعدد من المطورين الأوروبيين بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار، وذلك بحضور الدكتورمحمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
رئيس الوزراء: مصر نجحت في اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية الجادة
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة افتتاحية خلال مشاركته اليوم، في الحدث الجانبي الثالث لمؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي، الذي يعقد بالقاهرة على مدار يومي 29 و30 يونيو 2024.
وزارة التموين تبدأ غدا صرف السلع المدعمة بالبطاقات ضمن مقررات شهر يوليو
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من غدا الاثنين صرف مقرات التموين عن شهر يوليو 2024، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، حيث توفر الوزارة ما يقرب من 31 صنفا من السلع.
غدا.. بدء تحويلات الطلاب بين المدارس للعام الدراسى المقبل 2025
تتيح بداية من غدا الإثنين 1 يوليو 2024 المديريات والإدارات التعليمية التحويلات لطلاب المدارس للعام الدراسى المقبل 2025، حيث يستمر باب التحويلات متاحا حتى نهاية أغسطس المقبل، على أن يتم التقديم على التحويلات لطلاب بالمدارس الرسمية والرسمية للغات بشكل إلكترونى من خلال مواقع المديريات التعليمية ويتم إنهاء إجراءات التحويل وقبولها من خلال لجان بالإدارات والمديريات وفق الكثافة المتاحة وشروط قبول التحويلات.
وزير التعليم يستعرض غدا نتيجة تقرير اللجنة الفنية حول امتحان الفيزياء
يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح غد الإثنين اجتماعا مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة، وذلك لاستعراض نتيجة التقرير الصادر عن اللجنة حول مدى مطابقة امتحان مادة الفيزياء للمواصفات، على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل عقب الاجتماع.
تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية الصناعية 2024/2025 فى الجيزة
يشغل تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني، والتي تشمل مدارس التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والتعليم والتدريب المزدوج للمهن، اهتمام أولياء أمور الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) بمحافظة الجيزة، وذلك عقب ظهور النتيجة الخاصة بهم وإعلان تنسيق القبول بالثانوي العام والفني للعام الدراسي 2024/2025.
الزمالك يعلن رسميًا تجديد تعاقد محمد صبحى لمدة 4 مواسم
طقس غد.. ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 والإسكندرية 31
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الإثنين ، ارتفاعا طفيفا وتدريجيا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.