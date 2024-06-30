أخبار مصر.. ارتفاع طفيف بالحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 37 والإسكندرية 31

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاعا طفيفا وتدريجيا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى للمصريين: "شغلى الشاغل تخفيف المعاناة وبناء مستقبل أفضل"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تمضي على طريق التنمية والنهضة، ولا رجعة عن هذا المسار، وعن تحقيق الحلم المصري في التقدم والحياة الكريمة لجميع المواطنين، مضيفا: أتوجه بالحديث إلى كل المصريين إلى كل رجل مصري وسيدة مصرية يتحملون مشاق الحياة وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة من أجل توفير الحياة الطيبة لأبنائهم.. أتوجه بالحديث إلى المكافحين الشرفاء من أبناء شعب مصر العظيم على اتساع الوطن أقول لهم: "إنني أعلم بشكل كامل حجم المعاناة. وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى ذكري ثورة 30 يونيو: "وأؤكد لكم أن شغلي الشاغل والأولوية القصوى للحكومة الجديدة هو تخفيف تلك المعاناة وإيجاد مزيد من فرص العمل وبناء مستقبل أفضل لجميع أبناء مصر الكرام."

السيدة انتصار السيسى للمصريين: أدعوكم لاستلهام روح 30 يونيو لمواجهة التحديات

طقس غد.. ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 والإسكندرية 31