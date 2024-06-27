تنسيق مدارس التعليم والتدريب المزدوج للمهن بالجيزة.. 215 درجة لفنى تبريد

كتبت – مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة عن جداول تنسيق القبول بالمدارس الثانوية والفنية (التعليم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي) للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، موضحة تنسيق القبول للتعليم والتدريب المزدوج للمهن على النحو التالي:

- درجة القبول بفني إلكترونيات (بنين فقط) 225 درجة.

ـ فني ميكا ترونيك السيارات (بنين فقط) 223 درجة.

- درجة القبول بفني صيانة وتحكم صناعي (بنين فقط) 220 درجة.

- فني بناء لوحات كهربائية (بنين فقط) 220 درجة.

- درجة القبول بفني تبريد وتكييف (بنين فقط) 215 درجة.

- مساعد فني إداري (بنين وبنات) 225 درجة.

- درجة القبول لـ فني التجارة الحديثة (بنين وبنات) 208 درجات.

- درجة القبول لـ فني صيانة وإصلاح المعدات الثقيلة (بنين فقط) والديزل 220 درجة.

- درجة القبول لـ فني صناعات غذائية (مشترك) 200 درجة.

- فنى تشغيل معادن (بنين فقط) 205 درجات.

- درجة القبول لـ فني طاهي (بنين وبنات) 205 درجات.

- درجة القبول لـ فني مشرف غرف (بنين وبنات) 200 درجة.

- فني مضيف (بنين وبنات) 200 درجة.

- درجة القبول فنى صيانة ميكانيكية (بنين فقط) 210 درجات.

-درجة القبول لـ فني طباعة (ورق) بنين فقط 200 درجة.

-درجة القبول بـ فني شبكات الحاسب (بنين – بنات) 225 درجة.

- درجة القبول فني لحام وتشكيل المعادن 205 درجات.

- درجة القبول لـ وجبات سريعة (بنين – بنات) 200 درجة.

- درجة القبول فني ملابس جاهزة (بنين – بنات) 200 درجة.