اليوم السابع
Ads
السبت، 29 يونيو 2024 03:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الطقس غدا .. انخفاض بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

السبت، 29 يونيو 2024 02:35 م
الطقس غدا .. انخفاض بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة الطقس
كتب – محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الأحد ، استمرار الإنخفاض الطفيف فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ومتوقع غدا أن يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى  ، شديد الحرارة على جنوب البلاد ، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع غدا أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة ، مع وجود اضطراب في الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط الغربية  وارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 .

وعن درجات الحرارة غدا الأحد : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.

 







حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة