الطقس غدا .. انخفاض بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

كتب – محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الأحد ، استمرار الإنخفاض الطفيف فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ومتوقع غدا أن يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، شديد الحرارة على جنوب البلاد ، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع غدا أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة ، مع وجود اضطراب في الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط الغربية وارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 .

وعن درجات الحرارة غدا الأحد : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.