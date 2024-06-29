وزارة التموين: تخصيص 40 ألف منفذ استعدادا لصرف سلع شهر يوليو 2024

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين السلع الأساسية انه سيتم صرف المقررات التموينية عن شهر يوليو 2024، عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن اعتبارا من أول الشهر، بعدد 21 مليون بطاقة، حيث تقوم بتوفير كل الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 31 صنفًا.

وكان الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد إن كل السلع الأساسية متوفرة بمخزون استراتيجي تصل لأكثر من 6 أشهر، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، لتلبية احتياجات المواطنين، سواء من الأصناف المدعمة أم الحرة، بالإضافة إلى تسيير حملات يومية على المنافذ، للتأكد من توافر السلع وأن مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 1500 مخزن، تقوم بتسليم منافذ صرف السلع على مستوى الجمهورية كامل الحصص الخاصة بهم وفقًا لربط كل تاجر.