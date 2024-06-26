جداول تنسيق القبول بمدارس الثانوى الفنى الصناعى والتجارى والفندقى بالجيزة

كتبت - مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة عن جداول تنسيق القبول بالمدارس الثانوية والفنية (التعليم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي)، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

واعتمد محافظ الجيزة تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي 2024 / 2025، بحد أدنى 225 درجة للقبول بالثانوي العام، و140 درجة للثانوي العام خاص عربي والمنازل، و190 درجة للثانوي العام بفصول الخدمات.

وحدد اللواء أحمد راشد التنسيق للتعليم الصناعي بـ235 درجة لكلًا من (أحمد عرابى الثانوية الصناعية بنات، الجيزة الكهربية ثانوى صناعى بنين وإعداد مهنى 230 درجة)، و230 درجة لكلًا من (طباعة إمبابة ثانوى صناعى بنين، طباعة الهرم).

واعتمد 250 درجة للهرم الفندقية الرسمية، و230 درجة لكلا من (الشهيد أحمد محمود شعبان التجارية، الراية التجارية بنات، الهرم الفندقية المهنية)، و220 درجة لكلًا من (الشهيد محمد هشام إسماعيل التجارية بنات، الشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركة)، و210 درجات لكلًا من (إمبابة الثانوية التجارية، باحثة البادية التجارية، الزهراء التجارية بنات، الأهرام التجارية بنين، منشأة القناطر التجارية المشتركة، أوسيم التجارية المشتركة، الجيزة الفنية المتقدمة).

وحدد 205 درجات للجيزة الثانوية الزراعية، و195 درجة للثانوية الزراعية المهنية، و170 درجة لأطفيح الثانوية الزراعية وإعداد مهنى 165 درجة، و170 درجة لطهما الثانوية الزراعية وإعداد مهنى 165 درجة، و180 درجة لأبو غالب الثانوية الزراعية، و185 درجة للواحات البحرية الزراعية.



مدارس التعليم الصناعى



جانب من مدارس التعليم الصناعى



التعليم التجارى