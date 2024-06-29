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دموع طلاب الثانوية العامة لصعوبة الفيزياء ويؤكدون: الأسئلة معقدة

السبت، 29 يونيو 2024 12:44 م
دموع طلاب الثانوية العامة لصعوبة الفيزياء ويؤكدون: الأسئلة معقدة طلاب الثانوية العامة
كتب ــ محمود طه حسين - تصوير خالد كامل

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شهدت لجان بامتحانات الثانوية العامة 2024، دموع وبكاء طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية لصعوبة أسئلة امتحان الفيزياء، حيث أكد الطلاب بلجنة مدرسة جمال عبد الناصر على صعوبة الأسئلة، وأنها تحتاج لوقت إضافى و70% من الأسئلة تخاطب المستويات العقلية العليا، مؤكدين أن هناك أسئلة لم يتم الإجابة عنها لانتهاء الوقت المخصص للإجابة وصعوبتها.

وأوضحت الطالبة منى مسعد، أن الامتحان صعب والإجابات متشابهة ومعقدة.

بدأ في التاسعة صباحا امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية بالثانوية العامة والتاريخ للشعبة الأدبية، للعام الدراسى الحالي 2023،2024، حيث يستمر الامتحان لمدة 3 ساعات ينتهى في الـ" 12 ظهر اليوم.

ويتضمن امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024، 46 سؤالا منها 44 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها فى كراسة البابل شيت وسؤالين مقالى يتم الإجابة عنهما فى الورقة المخصصة للأسئلة المقالية، ومخصص لها 60 درجة، كما أن أسئلة امتحان مادة التاريخ مكونة من 46 سؤال منها 44 اختيار من متعدد وسؤالين مقالى، ومخصص لها 60 درجة.

وتداولت صفحات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادتى التاريخ والفيزياء بعد بدء لجنة الامتحان.

الفيزيا تتسبب فى انهيار الطالبات
الفيزيا تتسبب فى انهيار الطالبات

 

امتحان الفيزيا يظهر على وجوه الطالبات (1)
امتحان الفيزيا يظهر على وجوه الطالبات (1)

 

امتحان الفيزيا يظهر على وجوه الطالبات (3)
امتحان الفيزيا يظهر على وجوه الطالبات (3)

 

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة

 

انهيار احدى الطالبات
انهيار احدى الطالبات

 

دموع طالبات الفيزيا (1)
دموع طالبات الفيزيا (1)

 

دموع طالبات الفيزيا (2)
دموع طالبات الفيزيا (2)

 

دموع طالبات الفيزيا (3)
دموع طالبات الفيزيا (3)

 

صعوبة امتحان الفيزيا (1)
صعوبة امتحان الفيزيا (1)

 

صعوبة امتحان الفيزيا (2)
صعوبة امتحان الفيزيا (2)

 

أب يحازل تهدئة ابنته (1)
أب يحازل تهدئة ابنته (1)

 

أب يحازل تهدئة ابنته (2)
أب يحازل تهدئة ابنته (2)

 

أب يواسى ابنته لصعوبة امتحان الفيزيا (1)
أب يواسى ابنته لصعوبة امتحان الفيزيا (1)

 

أب يواسى ابنته لصعوبة امتحان الفيزيا (2)
أب يواسى ابنته لصعوبة امتحان الفيزيا (2)

 

الدموع تنهمر فى امتحان الفيزيا
الدموع تنهمر فى امتحان الفيزيا

 







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