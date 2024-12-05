صحة العظام فى الشتاء .. 7 أسئلة شائعة وإجاباتها

كتب – حسام الشقويرى

تعتبر صحة العظام أمرًا بالغ الأهمية لرفاهيتنا بشكل عام، ومع ذلك غالبًا ما يتم تجاهلها مقارنة بصحة القلب والدماغ. في حين يركز معظم الناس على الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والإدراك، فإنهم يفشلون في إدراك أن العظام القوية هي المفتاح لتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل. هذا الافتقار إلى الاهتمام بصحة العظام هو أحد الأسباب وراء وجود العديد من المفاهيم الخاطئة المحيطة بها. ونتيجة لذلك، قد لا يتخذ الناس الخطوات الصحيحة والضرورية لحماية وتحسين صحة عظامهم، مما يزيد من خطر الإصابة بالكسور والألم ومشاكل الحركة طويلة الأمد مع تقدمهم في السن، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

1 - الكالسيوم وفيتامين د هما المغذيان الوحيدان لعظام قوية

من الأسئلة الشائعة حول صحة العظام أن الكالسيوم وفيتامين د هما المغذيان الوحيدان اللازمان لتقوية العظام. ونتيجة لذلك، يركز العديد من الأشخاص على شرب الحليب وتناول منتجات الألبان والتعرض لأشعة الشمس، وغالبًا ما يتجاهلون العناصر الغذائية الأساسية الأخرى. و العظام الصحية تتطلب أيضًا المغنيسيوم والزنك وفيتامين سي، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الصحة العامة والرفاهية.

2 - كسر العظام فقط بسبب الإصابة أو الصدمة

يعتقد الناس أن العظام تتعرض للكسر فقط بسبب نوع من الصدمة أو الإصابة. هذا غير صحيح، وبسبب هشاشة العظام، فإن الأشخاص، وخاصة في الفئة العمرية الأكبر سنًا مثل النساء بعد انقطاع الطمث، هم أكثر عرضة للإصابة بالكسور الناتجة عن هشاشة العظام دون أي صدمة أو إصابة. هشاشة العظام هي مرض يصيب العظام ويجعلها أكثر عرضة للكسر.

3 - آلام العظام والمفاصل من المشاكل الشائعة بين كبار السن

آلام العظام وآلام المفاصل تشكل مشكلة بالنسبة لكبار السن والإناث المسنات، وهو أمر غير صحيح، حيث إنه بسبب نمط الحياة المستقرة السائد اليوم، فإن الأفراد الأصغر سناً يتأثرون بشكل متزايد بهشاشة العظام والتهاب المفاصل المبكر، وانخفاض التعرض لأشعة الشمس والافتقار إلى النشاط البدني يساهم في هذه المشكلات.

4 - كيفية تقوية العظام

هناك أمران لهما أهمية كبيرة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة العظام وتقويتها، وهما:

النشاط البدني: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، بما يتناسب مع مستوى لياقتك البدنية وعمرك، تساعد على تقوية العظام.

التغذية السليمة: في حين أن الكالسيوم وفيتامين د مهمان، فإن العناصر الغذائية الأخرى مثل المغنيسيوم والزنك وفيتامين سي تلعب أيضًا أدوارًا رئيسية في صحة العظام يمكنك العثور على هذه العناصر الغذائية في الأطعمة مثل منتجات الألبان والأسماك والخضراوات الورقية.

5 - هل تجنب منتجات الألبان قد يضعف العظام؟

على الرغم من أن منتجات الألبان تعد مصدرًا جيدًا للكالسيوم، إلا أن هناك خيارات أخرى مثل الأسماك، والفطر، وصفار البيض، والبروكلي.

6 - هل يمكن أن تؤدي رياضة رفع الأثقال أو الأنشطة عالية التأثير إلى الإضرار بكثافة العظام لدى كبار السن؟

يجب أن تتناسب أنشطة رفع الأثقال والرياضات عالية التأثير مع مستوى اللياقة البدنية وعمر الفرد". ووفقًا له، يجب تجنب الأنشطة الرياضية عالية التأثير ورفع الأثقال الثقيلة بشكل خاص لدى المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل في مفصل الركبة أو مفصل الورك، لأنها قد تؤدي إلى تفاقم الحالة.

7 - ما مدى فعالية المكملات الغذائية في الوقاية من هشاشة العظام؟

في حين أن الكالسيوم وفيتامين د مفيدان، فإن الحالات مثل هشاشة العظام تتطلب غالبًا تناول الأدوية تحت إشراف طبي. وهناك أدوية مختلفة لعلاج هشاشة العظام، مثل البايفوسفونيت وبعض حقن هرمون الغدة الجار درقية، والتي لا يمكن إعطاؤها إلا تحت إشراف الطبيب. شيء آخر يمكن للناس القيام به لعلاج هشاشة العظام هو زيادة مستوى نشاطهم والتحقق من أي إساءة استخدام للستيرويدات، إذا لزم الأمر".