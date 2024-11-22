9 مشروبات صحية لتعزيز مستويات الكالسيوم في الجسم

كتب حسام الشقويرى

الكالسيوم هو عنصر غذائي يساعد بشكل أساسي على نمو وبناء وتقوية صحة العظام والعضلات والأسنان. لا ينبغي إهمال هذه الأجزاء الثلاثة من الجسم أبدًا لأنها يمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية. يمكن أن يؤدي ضعف صحة العظام إلى مجموعة متنوعة من الأمراض المرتبطة بالعظام، ويمكن أن يؤدي ضعف صحة العضلات إلى ضعف التمثيل الغذائي، وانخفاض المناعة، وقد يؤدي إلى ضعف الأعضاء والجسم. يحتاج قلبنا وأعضاء أخرى إلى مستويات كافية من الكالسيوم للعمل والبقاء قوية. يمكن أن تؤدي تدهور صحة الأسنان أيضًا إلى مجموعة من المشاكل المتعلقة بالأسنان. يمكن للكالسيوم أيضًا حماية جسمك من السرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم وفقا لما نشره موقع

onlymyhealth.

لماذا يعد الكالسيوم ضروريًا للجسم في كل الأعمار؟ـ

ـ صحة العظام : الكالسيوم هو المعدن الأكثر وفرة في الجسم ويتم تخزينه في العظام والأسنان، مما يمنحها البنية والقوة.

ـ حركة العضلات : يساعد الكالسيوم العضلات على الانقباض والاسترخاء.

ـ وظيفة الأعصاب : يساعد الكالسيوم على إرسال واستقبال الإشارات العصبية بين الدماغ وبقية أعضاء الجسم.

ـ تخثر الدم : يساعد الكالسيوم في تخثر الدم.

ـ إطلاق الهرمونات : يساعد الكالسيوم على إطلاق الهرمونات التي تؤثر على العديد من الوظائف في الجسم.

ـ وظيفة القلب : يساعد الكالسيوم في الحفاظ على ضربات القلب الطبيعية.

ـ وظيفة الأوعية الدموية : يساعد الكالسيوم الأوعية الدموية على نقل الدم إلى جميع أنحاء الجسم.

ـ وظيفة الإنزيم : يساعد الكالسيوم في وظيفة الإنزيم.





مشروبات صحية لتعزيز مستويات الكالسيوم في الجسم

حليب اللوز

حليب كامل الدسم عادي

حليب الصويا

عصير السبانخ

بذور الشيا مع الماء

عصير الزبادي

عصير البرتقال

عصير التوت

الموز