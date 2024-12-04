علامات تحذيرية لنقص المغنيسيوم .. مناطق ألم تتطلب الاهتمام

كتب – حسام الشقويرى

جميعنا نعاني من الألم، بعضه بسبب أسباب شائعة وبعضه الآخر بسبب ظروف صحية كامنة. الصداع وآلام العضلات وآلام الجسم وعدم الراحة في البطن بسبب مشاكل الأمعاء شائعة جدًا لدرجة أننا غالبًا ما نتجاهلها على أمل أن تختفي من تلقاء نفسها. ومع ذلك، لا ينبغي أبدًا تجاهل الألم المستمر في مناطق معينة من الجسم. يمكن أن يشير بعضها إلى نقص في العناصر الغذائية المختلفة، وخاصة نقص المغنيسيوم، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

ما هي أسباب نقص المغنيسيوم؟

الماغنيسيوم معدن أساسي يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على وظائف الجسم الصحية. ومن المثير للاهتمام أنه يشارك في أكثر من 300 تفاعل كيميائي في الجسم، بما في ذلك وظائف العضلات والأعصاب وصحة العظام وسكر الدم وضغط الدم، وتركيب الحمض النووي.

ويحتوي جسم الإنسان البالغ على 25 جرامًا من المغنيسيوم. وهو ثاني أكثر الأيونات المشحونة إيجابيا وفرة داخل الخلايا بعد البوتاسيوم ويلعب دورًا رئيسيًا في العديد من وظائف الجسم. يتم تخزين حوالي 99٪ من المغنيسيوم في العظام (60٪) والأنسجة الرخوة (40٪).

يمكن أن يحدث نقص المغنيسيوم، المعروف أيضًا باسم نقص مغنيسيوم الدم، بسبب عدد من العوامل، بما في ذلك النظام الغذائي، والحالات الصحية الأساسية مثل مرض الاضطرابات الهضمية، ومرض التهاب الأمعاء (IBD)، والتهاب البنكرياس، وبعض الأدوية التي تتداخل مع امتصاص المغنيسيوم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الحمل أيضًا إلى زيادة متطلبات المغنيسيوم، وعدم الحصول على ما يكفي من نظام غذائي صحي يمكن أن يؤدي إلى نقصه لدى النساء الحوامل.

هل يمكن أن يسبب نقص المغنيسيوم الألم في مناطق معينة؟

يعد المغنيسيوم معدنًا مهمًا يساعد في التحكم في إشارات العضلات ويحافظ على توازن السوائل في الجسم. عندما تكون مستويات المغنيسيوم منخفضة، فقد لا تعمل العضلات بشكل صحيح، مما يؤدي إلى تشنجات أو تقلصات. كما يمكن أن يجعل من الصعب على الجسم التحكم في الالتهاب، مما قد يؤدي إلى تفاقم آلام المفاصل.

لذلك، فإن الحفاظ على مستويات المغنيسيوم ثابتة أمر مهم لمنع هذه المشاكل والحفاظ على صحة العضلات والمفاصل.معدات اللياقة البدنية

ومن المهم ملاحظة أنه عندما تكون مستويات المغنيسيوم غير كافية، فقد يؤدي ذلك إلى تقلصات عضلية أو تشنجات أو توتر، مما قد يتجلى على شكل ألم في مناطق مثل الظهر أو الرقبة أو الأطراف.

يمكن أن يساهم نقص المغنيسيوم أيضًا في زيادة الحساسية للألم وتفاقم حالات مثل الألم العضلي الليفي أو متلازمات الألم المزمن.

تشمل المظاهر الشائعة ما يلي:

ـ تقلصات العضلات، والتي قد تظهر على شكل انقباضات مفاجئة وغير إرادية، مما يؤدي إلى عدم الراحة وتقييد الحركة.

ـ حالات الألم المزمن مثل الألم العضلي الليفي، والتي تتميز بألم واسع النطاق في الجهاز العضلي الهيكلي، والتعب، والحنان في مناطق محددة.

ـ الصداع، بما في ذلك الصداع الناتج عن التوتر والصداع النصفي، حيث يلعب المغنيسيوم دورًا حاسمًا في وظيفة الأعصاب والعضلات وتنظيم النواقل العصبية.

ـ زيادة الحساسية للألم، مما يؤدي إلى تفاقم الحالات مثل التهاب المفاصل.

أفضل المصادر الغذائية للمغنيسيوم



بالنسبة للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بنقص المغنيسيوم أو الذين يشتبهون في إصابتهم بهذه الحالة، إليكم قائمة بالأطعمة الغنية بالمغنيسيوم:

الخضراوات الورقية الخضراء

المكسرات والبذور

الحبوب الكاملة

البقوليات