الكالسيوم والحديد أبرزها.. علامات نقص 7 عناصر غذائية

كتب - حسام الشقويرى

يؤدي نقص العناصر الغذائية إلى تغيير الوظائف والعمليات الجسدية، وتشمل هذه العمليات توازن الماء، ووظيفة الإنزيم، والإشارات العصبية، والهضم، والتمثيل الغذائي. التعامل مع هذه العيوب أمر مهم للنمو والتطور، ويمكن أن يؤدي نقص العناصر الغذائية أيضًا إلى الإصابة بالأمراض. و على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم وفيتامين د إلى هشاشة العظام ، وهما حالتان تتميزان بهشاشة العظام. ويمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى فقر الدم ، الذي يستنزف طاقتك، وفقا لما نشره موقع healthshots.

الكالسيوم

العلامات الرئيسية: خدر ووخز في الأصابع واضطراب في ضربات القلب، يعتبر الكالسيوم مهمًا للحفاظ على قوة العظام والتحكم في وظائف العضلات والأعصاب تشمل علامات انخفاض الكالسيوم الشديد خدرًا ووخزًا في الأصابع وعدم انتظام ضربات القلب.

يحتاج معظم البالغين إلى 1000 مليجرام (مجم) من الكالسيوم يوميًا، على الرغم من أن النساء فوق سن الخمسين والرجال فوق سن السبعين يحتاجون إلى 1200 مليجرام

فيتامين د



العلامات الرئيسية: التعب، وألم العظام، وتقلبات المزاج،فيتامين د ضروري أيضًا لصحة العظام. هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن انخفاض مستويات فيتامين د في الدم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا.

البوتاسيوم

العلامات الرئيسية: ضعف العضلات، والإمساك، وعدم انتظام ضربات القلب.

يساعد البوتاسيوم قلبك وأعصابك وعضلاتك على العمل بشكل سليم، كما يقوم أيضًا بتوصيل العناصر الغذائية إلى الخلايا أثناء إزالة الفضلات. إنه عنصر غذائي مفيد يساعد أيضًا في تعويض التأثير السلبي للصوديوم على ضغط الدم: "إنه مهم في الحفاظ على ضغط دم صحي".

للحصول على البوتاسيوم من مصادره الغذائية ، جرب الموز والحليب والقرع والعدس والفاصولياء الحمراء والبقوليات الأخرى. يحتاج الرجال البالغون إلى 3400 ملجم يوميًا، وتحتاج النساء إلى 2600 ملجم.

الحديد

العلامات الرئيسية: التعب، وضيق التنفس، وبرودة اليدين والقدمين، وهشاشة الأظافر ، يعتبر الحديد معدنًا أساسيًا لإنتاج خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين، التي تحمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم. عندما تنخفض مستويات الحديد بشكل كبير، فقد يحدث نقص في خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى حالة تسمى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد .

لتعزيز مستويات الحديد، يوصي باتون بتناول الحبوب المدعمة بالحديد، ولحوم البقر، والمحار، والفاصوليا (خاصة الفاصوليا البيضاء، والفاصوليا البحرية، والفاصوليا الحمراء)، والعدس، والسبانخ. يحتاج الرجال والنساء البالغون فوق سن الخمسين إلى 8 مليجرام يوميًا، وتحتاج النساء البالغات الأصغر من 50 عامًا إلى 18 مليجرامًا يوميًا؟

فيتامين ب12

العلامات الرئيسية: الخدر والتعب وتورم اللسان.

يساعد فيتامين ب12 على إنتاج خلايا الدم الحمراء والحمض النووي، كما يحسن وظيفة الناقل العصبي . قد يكون النباتيون والنباتيون الصرف معرضين بشكل خاص لخطر نقص فيتامين ب12 لأن النباتات لا تنتجه بشكل عام، على الرغم من أن بعض الطحالب والنباتات المخمرة والفطر ومنتجات الخميرة تحتوي على بعض منه. قد يفتقر الأشخاص الذين خضعوا لجراحة إنقاص الوزن أيضًا إلى فيتامين ب12 لأن الإجراء يجعل من الصعب على الجسم استخراج المغذيات من الطعام.

تشمل أعراض نقص فيتامين ب12 الشديد خدرًا في الساقين أو اليدين أو القدمين؛ ومشاكل في المشي والتوازن؛ وفقر الدم؛ والتعب؛ والضعف؛ وتورم اللسان والتهابه؛ وفقدان الذاكرة وصعوبة التفكير. قد تظهر هذه الأعراض بسرعة أو تدريجيًا، ونظرًا لوجود مجموعة واسعة من الأعراض، فقد لا تلاحظها لفترة من الوقت.

يحتاج البالغون إلى 2.4 ميكروجرام من فيتامين ب12 يوميًا.[ 14 ] يوجد هذا الفيتامين بشكل شائع في المنتجات الحيوانية، ويوصي باتون بتناول الأسماك والدجاج والحليب والزبادي لتعزيز مستويات فيتامين ب12 لديك.

حمض الفوليك

العلامات الرئيسية: التعب، والإسهال، واللسان الأملس، حمض الفوليك هو فيتامين ب الذي يعتبر مهمًا بشكل خاص للنساء في سن الإنجاب، ولهذا السبب تحتوي الفيتامينات قبل الولادة عادةً على جرعة كبيرة. يدعم حمض الفوليك النمو والوظيفة الصحية ويمكن أن يقلل من خطر العيوب الخلقية، وخاصة تلك التي تصيب الأنبوب العصبي (الدماغ والعمود الفقري).

أفضل مصادر الغذاء لحمض الفوليك تشمل الحبوب المدعمة، والفاصوليا، والفول السوداني، وبذور عباد الشمس، والحبوب الكاملة، والبيض، والخضراوات الورقية الداكنة.

المغنيسيوم



العلامات الرئيسية: فقدان الشهية، والغثيان، والتعب.

يساعد الماغنيسيوم في دعم صحة العظام ويساعد في إنتاج الطاقة، ويحتاج البالغون ما بين 310 و420 ملجم، اعتمادًا على الجنس والعمر.[ 20 ] على الرغم من أن النقص نادر إلى حد ما لدى الأشخاص الأصحاء، إلا أن بعض الأدوية (بما في ذلك بعض المضادات الحيوية ومدرّات البول) والحالات الصحية (مثل مرض السكري من النوع 2 ومرض كرون ) يمكن أن تحد من امتصاص المغنيسيوم أو تزيد من فقدان هذا المغذي من الجسم.

يمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم إلى فقدان الشهية والغثيان والقيء والتعب والضعف لمساعدة مستوياتك على العودة إلى وضعها الطبيعي، تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، مثل اللوز ، والكاجو، والفول السوداني، والسبانخ، والفاصولياء السوداء ، وفول الصويا.