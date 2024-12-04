لو بتحب تمارس الرياضة حافى القدمين.. تعرف على فوائدها وسلبياتها

كتبت إيناس البنا

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمر ضروري لأسلوب حياة صحي، فهي تقوي العضلات، وتفيد صحة القلب، وتحسن الدورة الدموية، وتقلل من خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب.

وفي حين يستخدم عشاق اللياقة البدنية المعاصرون في كثير من الأحيان إكسسوارات مختلفة مثل أحذية الصالة الرياضية والقفازات والحصائر، فمن المهم أن نفكر في فوائد العودة إلى أساسيات التدريب حافي القدمين.

تحمي الأحذية أقدامنا من الإصابات، تطورت على مر السنين لتوفير الدعم لقوس القدم، والتبطين، وامتصاص الصدمات، ولكن هذا الاعتماد على الأحذية يثير سؤالاً مهماً: هل أصبحنا نعتمد عليها أكثر مما ينبغي؟

لكن قبل أن تقرر التحول إلى ممارسة التمارين الرياضية حافي القدمين، من المهم أن تزن مزاياها وعيوبها، إليك ما يجب أن تعرفه وفقا لموقع " news18":

المزايا

تقوية عضلات القدم والساق

من أهم فوائد ممارسة الرياضة حافي القدمين أنها تساعد على تقوية عضلات القدم والساق، تشير الأبحاث إلى أن الأطفال الذين يمشون حفاة القدمين قد يطورون أقدامًا أقوى مع تشوهات أقل في أصابع القدم، كما قد يكون لديهم قوس قدم أعلى من أولئك الذين يرتدون الأحذية بشكل متكرر.

يعزز الحركة الطبيعية

يمكن أن تحد الأحذية من الحركة، في حين تعمل التدريبات بدون حذاء على تعزيز الحركة الطبيعية وتعزيز التغذية الراجعة الحسية من باطن القدم إلى المخ، يعمل هذا الاتصال المباشر بالأرض على تنشيط عضلات الجذع، مما يمنح الجسم طاقة إضافية.

يحسن التوازن والوضعية

المشي أو ممارسة الرياضة حافي القدمين يحفز الأعصاب الموجودة في القدمين والدماغ والتي تتحكم في وضعية الجسم وبنيته واستقراره، ومع تقدمنا في السن، يصبح تحسين التوازن عاملاً رئيسياً في منع السقوط.

يقلل من التوتر

قد يساعد المشي حافي القدمين على العشب أو الطين أو الرمل في تخفيف التوتر وتقليل الالتهاب، ويُعتقد أن الاتصال المباشر بسطح الأرض، ينقل شحنات كهربائية إلى الجسم، مما ينتج عنه تأثيرات إيجابية.

عيوب ممارسة الرياضة حافى القدمين

1. عُرضة للإصابات

من العيوب الأساسية زيادة خطر الإصابة عند ممارسة الرياضة حافي القدمين، يمكن أن يساعد ارتداء الأحذية الرياضية أثناء التمرينات الرياضية في منع إصابات الساق المختلفة.

2. العدوى

قد يؤدي ممارسة التمارين الرياضية على التربة إلى الإصابة بعدوى فطرية، مما يسبب الحكة أو اللسع أو حرق الجلد في القدمين. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون الأرضيات الباردة غير مريحة بدون أحذية.

3. يجهد العضلات

تعمل الأحذية كممتص للصدمات أثناء التدريب بأوزان ثقيلة، وبدون الأحذية، يمكن أن تؤدي التدريبات حافي القدمين إلى الضغط على المفاصل والعضلات، حيث يقع وزن الجسم عليها مباشرة دون دعم.

