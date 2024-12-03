في اليوم العالمى لذوى الهمم.. طرق رعاية وتغذية الطفل المصاب بالتوحد

كتب – حسام الشقويرى

يتزامن اليوم اليوم العالمى لذوى الهمم ويهدف إلى تسليط المزيد من الضوء على حقوق ذوى الهمم ورعايتهم بصورة أكبر.وضطراب طيف التوحد (ASD) ، المعروف أيضًا باسم التوحد ، هو إعاقة في النمو ناجمة عن اضطرابات النمو العصبي التي تؤثر على كيفية عمل الدماغ وتغير تطور الجهاز العصبي ، ويمكن أن يؤدي التوحد إلى ظهور مشاكل تؤثر على الجهاز الهضمي للطفل ، وتعتبر هذه المشاكل، والتي تسمى بقضايا الجهاز الهضمي، شائعة بين الأطفال المصابين بالتوحد، وفقا لما نشره موقع healthtoday.

قد تؤدي مشكلات الأمعاء إلى جعل الطفل المصاب بالتوحد يقبل مجموعة صغيرة فقط من الأطعمة ، ويؤدي تأثر محور الأمعاء والدماغ إلى اختلال التوازن العصبي الذي يؤدي إلى ميل الطفل إلى السلوكيات المتكررة والحساسية.

هذا السلوك المتكرر قد يحد من تنوع الأطعمة التي يقبلها الطفل، أو الانتقائية الغذائية، بناءً على ذوقه ومتطلباته الحسية. على سبيل المثال، يفضل الطفل شديد الحساسية المصاب بالتوحد عادةً الأطعمة ذات القوام الأقل والمذاق الأكثر اعتدالاً، في حين قد يفضل الطفل قليل الحساسية المصاب بالتوحد ــ الذي لديه حساسية أقل من الطبيعي للمدخلات الحسية ــ الأطعمة ذات القوام الأكثر والمذاق الأكثر قوة.

هذه القضايا يمكن أن تجعل الطفل المصاب بالتوحد معرضًا لخطر نقص التغذية ، وقد تؤدي الانتقائية الغذائية ومشاكل الأمعاء لدى الأطفال المصابين بالتوحد إلى تعريض حالتهم الغذائية للخطر.

وفيما يلي بعض المشكلات الشائعة المتعلقة بتغذية اطفال التوحد .

انخفاض كفاءة امتصاص العناصر الغذائية في الأمعاء أثناء الهضم

انخفاض هضم الكربوهيدرات

وذكرت بعض الدراسات أن الأطفال المصابين بالتوحد يفتقرون إلى الإنزيمات اللازمة لهضم الكربوهيدرات بشكل أفضل.

تفضيل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والحلوة في كثير من الأحيان

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2004 أن الأطفال المصابين بالتوحد يفضلون الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، والتي تكون حلوة بشكل عام، بينما يرفضون عادةً الأطعمة المرة والحامضة. يمكن أن يؤثر الاستهلاك العالي للأطعمة الغنية بالكربوهيدرات على تحمل الطفل للجلوكوز وحساسيته، مما يؤدي بمرور الوقت إلى زيادة الوزن والسمنة والسكري وتسوس الأسنان .

كيف يمكن للوالدين إدارة اختيار الطعام لطفل مصاب بالتوحد



يحتاج الطفل الذي يعاني من قلة الحساسية إلى المزيد من المحفزات لتحفيز حواسه، لذا قدمي له أطعمة مقرمشة ولذيذة ذات روائح قوية. استخدمي الأعشاب والتوابل ، بدلاً من الملح والسكر، لتعزيز نكهات هذه الأطعمة.



بالنسبة للأطفال شديدي الحساسية، يجب تقديم أطعمة أكثر نعومة مع نكهات أقل حدة مثل العصيدة والزبادي والأطعمة المهروسة. كما يجب على الآباء ومقدمي الرعاية دمج تقنيات إزالة الحساسية في وقت اللعب والأنشطة الأخرى مع هؤلاء الأطفال خارج وقت الأكل.

لعب الأدوار مع الطفل أثناء تناول الوجبات

على سبيل المثال، تظاهر بأنك طباخ، يمكنك أيضًا استخدام الأطعمة التي يحبها طفلك ويقبلها لنسج قصة عن أطعمة أخرى قد يستمتع بها طفلك أيضًا.

يمكن لهذه الألعاب الخيالية أن تساعد في تنشيط مهارات الطفل الخيالية، وجعل وقت تناول الطعام ممتعًا، وتقليل تردد الطفل في تناول الطعام.

تحدي الطعام

على سبيل المثال، إذا كان طفلك يقبل صلصات أو مرق أو غموسات معينة، فحاول غمس أطعمة جديدة فيها حتى يجرب طفلك هذه الأطعمة.

سلسلة الغذاء



تساعد السلسلة الغذائية على تشجيع الطفل الذي يعاني من انتقائية الطعام على تجربة أطعمة جديدة.

إذا كان طفلك يحب صلصة التفاح، على سبيل المثال، يمكنك محاولة إدخال فاكهة التفاح إلى وجباته.