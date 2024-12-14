أخبار مصر.. رئيس الوزراء يفتتح محطة أبيدوس الشمسية بأسوان

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، محطة أبيدوس الشمسية بقدرة 560 ميجا وات بمحافظة أسوان.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يشدد على أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "جيك سوليفان" مستشار الأمن القومي الأمريكي و"بريت ماكجورك" منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة "هيرو مصطفى جارج".

رئيس الوزراء يفتتح محطة أبيدوس الشمسية بأسوان

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يرافقه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، محطة أبيدوس الشمسية بقدرة 560 ميجا وات بمحافظة أسوان.

وزارة الخارجية تؤكد رفض مصر الكامل لتوغل إسرائيل بالمنطقة العازلة مع سوريا شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية حول سوريا والذي عقد بمدينة العقبة بالأردن، وأكد رفض مصر الكامل لتوغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا، وأدان احتلال إسرائيل للأراضي السورية، وانتهاك اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام ١٩٧٤، بما يمثل خرقًا للقانون الدولي. وزيرة التضامن: قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين الإثنين المقبل أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1446هـ - 2025م، يوم الإثنين 16 ديسمبر الجاري. الإنتاج الحربى: حققنا إيرادات بنسبة 144% فى شركات الوزارة ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، والتي تم إقامتها على مدار 3 أيام لعرض الحسابات الختامية للشركات والوحدات التابعة عن العام المالي (2023 - 2024) . وزير المالية: نستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية؛ لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية. اجتماع العقبة يؤكد الوقوف بجانب الشعب السورى وتقديم كل العون له أصدرت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العراقية، والجمهورية اللبنانية، وأمين عام جامعة الدول العربية، والمشكَلة بموجب القرار رقم 8914 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وبحضور وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، البيان الختامي للاجتماع الذي عقد في مدينة العقبة الأردنية السبت. مديريات التعليم تؤكد التزام المدارس بالمنهج في وضع أسئلة امتحان الترم الأول أكدت المديريات التعليمية على أنه تم الالتزام بالمنهج الدراسى أثناء وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول 2025، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، بحيث تتوزع الأسئلة على جميع جزئيات ومقررات الفصل الدراسى الأول، موضحة أن الأسئلة تكون وفق المواصفة الفنية للورقة الامتحانية، ومتدرجة من حيث الصعوبة بحيث تقيس المستويات البسيطة والمعرفية والعليا للطلاب. وزارة العمل: وظائف بمرتبات تصل لـ20 ألف جنيه للمهندسين والمؤهلات المتوسطة تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات التقدم على 310 فرص عمل بإحدى شركات المقاولات بالتجمع الثالث، للحاصلين على بكالوريوس الهندسة، ومؤهلات متوسطة، بمرتبات تصل إلى 20 ألف جنيه، وذلك وفقا لنشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تصدرها الوزارة دوريا للإعلان من خلالها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص. صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2024 غدا تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي غدا الأحد صرف الدعم النقدي"تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر ديسمبر 2024 بما يشمل حاملي بطاقات "ميزة" البنكية، حيث يستفيد الأسر الأولى بالرعاية وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن ممن تنطبق عليهم الشروط.

برلمان كوريا الجنوبية يصوت على عزل الرئيس بعد إعلان الأحكام العرفية صوت برلمان كوريا الجنوبية بالموافقة على عزل الرئيس يون سوك يول، بسبب قرار إعلان الأحكام العرفية.

إجازة نصف العام الدراسى .. 23 يناير آخر يوم بامتحان الترم و25 بدء الإجازة

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن موعد بدء إجازة نصف العام الدراسى لطلاب المدارس 2025، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن 23 يناير المقبل آخر يوم بـ امتحانات الفصل الدراسى الأول 2025، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى 25 يناير 2025، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن كل صف دراسى تبدأ إجازة نصف العام له بعد انتهاء موعد الامتحان وفق الجداول التى تعلنها المديريات التعليمية والإدارات. أجسام طائرة غامضة فى سماء ولايات أمريكية.. وترامب يدعو إلى إسقاطها