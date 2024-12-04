موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلبة الشهادة الإعدادية 2025

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

يبحث أولياء الأمور والطلاب عن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الحالى، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي تبدأ 18 يناير المقبل وتستمر حتى 23 من نفس الشهر، على أن يتم وضع جداول الامتحانات وإعلانها من قبل المديريات التعليمية حيث تعقد الاختبارات بشكل موحد على مستوى كل محافظة ويتم وضع أسئلة الامتحان من قبل الموجهين العموم بالمديريات بعد تشكيل اللجان الفنية.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفة الورقة الامتحانية لمادة الرياضيات الجبر والهندسة للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الحالى 2024/2025، للشهادة الإعدادية " الصف الثالث الإعدادى، موضحة أن الامتحان يتضمن 10% من الأسئلة للتذكر و30% فهم و40% تطبيق و20% حل المشكلات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أنه يتم وضع الأجزاء التراكمية بالضوابط التالية« جزئياتها تتعلق بالقوانين الأساسية التى مر بها الطالب، لها طابع الاستمرارية فى الاستخدام التراكمى كل فرع يكون ذات الصلة بنفس الفرع ويراعى أنها مخصص لها درجة واحدة فقط، وبالتالى لا تتعدى أكثر من خطوتين.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، الورقة الامتحانية تتضمن مجموعتين من الأسئلة، تتكون المجموعة الأولى من 9 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة واحدة، وتتكون المجموعة الثانية من 7 مفردات مقالية لكل مفردة ثلاث درجات.

وشددت الوزارة، على أنه تصحح الورقة الامتحانية من 30 درجة ثم تنقسم على 2 للحصول على درجة الطالب من 15، ويعمل بهذه المواصفة فى حالة الإجابة فى كراس إجابة مستقلة «الشكل التقليدى الحالي» أو الإجابة فى نفس الورقة البوكليت.