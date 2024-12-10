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إجازة منتصف العام.. تبدأ 25 يناير وتنتهى 6 فبراير 2025

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 11:02 ص
إجازة منتصف العام.. تبدأ 25 يناير وتنتهى 6 فبراير 2025 طلاب المداراس - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن موعد إجازة منتصف العام الدراسي 2024,2025، حيث تبدأ إجازة نصف العام الدراسى 2025، يوم 25 يناير المقبل وتستمر حتى 6 فبراير 2025 على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني 8 فبراير.

تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 11/ 1 حتى 16 يناير 2025.

ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23/ 1/2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

 







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وزارة التربية والتعليم

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مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

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