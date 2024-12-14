اليوم السابع
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وزارة العمل تعلن عن 310 فرص عمل بشركة مقاولات بمرتبات تصل لـ20 ألف جنيه

السبت، 14 ديسمبر 2024 07:00 ص
وزارة العمل تعلن عن 310 فرص عمل بشركة مقاولات بمرتبات تصل لـ20 ألف جنيه وزارة العمل
كتبت آية دعبس

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أصدرت وزارة العمل، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، حيث تضمنت النشرة 310 وظائف، بإحدى شركات المقاولات بالتجمع الثالث، بوظائف للحاصلين على بكالوريوس الهندسة، ومؤهلات متوسطة، بمرتبات تصل إلى 20 ألف جنيه.

وأوضحت وزارة العمل، أن التقديم على هذه الـ وظائف خلال شهر ديسمبر 2024 ، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

أما عن تفاصيل فرص العمل، فهى:

(1)  للحاصلين على مؤهل متوسط صناعى:

-       25 مساعد فني كهرباء.

-       25 مساعد فني ميانيكا.

-       25 مساعد فني سباكة.

-       25 مساعد فني تيار خفيف.

-       25 مساعد فني تحكم آلى.

-       25 مساعد فني كهرباء BMS.

 

·       الشروط : السن 16 : 25 سنة خبرة 2:0 سنة أو حديث التخرج مؤهل متوسط صناعي الراتب 6 آلاف جنيه.

 

(2)  مؤهل متوسط:

-       عدد 10 مشرف ميكانيكا.

-        10 مشرف كهرباء وتحكم.

-        10 مشرف تكيف وتبريد.

-        10 مشرف سباكة وصرف صحى.

-        10 مشرف كهرباء تيار خفيف.


·      الشروط : - مؤهل متوسط السن 30 : 40 سنة الخبرة 10 : 15 سنة الراتب : 15000 جنيه.


(3)  مؤهل متوسط صناعى 3 سنوات:

-       10 مراقب ميكانيكا.

-       10 مراقب كهرباء وتحكم.

-       10 مراقب تكيف وتبريد.

-       10 مراقب سباكة وصرف صحى.

-       10 مراقب كهرباء تيار.

·      خفيف الشروط : - مؤهل متوسط صناعى 3 سنوات السن 25 : 40 سنة الخبرة 8 : 12 سنة، الراتب : 8000 جنيه.


(4)  للحاصلين على بكالوريوس هندسة، وتترواح أعمارهم بين 25 إلى 40 سنة:

-       عدد 10 تابع مهندس ميكانيكا قوى، خبرة 3: 5 سنوات، راتب 10000 : 12000 جنيه.

-       10 مهندس أول ميكانيكا قوى، خبرة 10 سنوات، راتب 14000: 20000 جنيه.

-       10 مهندس كهرباء قوى، خبرة 3: 5 سنوات، راتب 10000 : 12000 جنيه.

-       10 مهندس أول كهرباء قوى، خبرة 10 سنوات، راتب 14000:20000 .

-       10 مهندس كهرباء تيار خفيف، خبرة 3: 5 سنوات، راتب 10000: 12000.

-       10 مهندس أول كهرباء تيار خفيف، خبرة 6: 10 سنوات، راتب 14000 : 20000 جنيه.

 

 







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