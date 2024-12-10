اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 05:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزارة التضامن تنظم أنشطة ترفيهية وتوعوية لذوى الإعاقة بالمحافظات

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 04:34 م
وزارة التضامن تنظم أنشطة ترفيهية وتوعوية لذوى الإعاقة بالمحافظات وزارة التضامن تنظم أنشطة ترفيهية لذوى الإعاقة
كتب مدحت وهبة

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نظمت وزارة التضامن الاجتماعي 132 فعالية ترفيهية وتوعوية في جميع محافظات مصر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ،وشارك في هذه الفعاليات 1000 شخص من ذوي الإعاقة، إلى جانب 1062 متطوعا.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن مبادرة “أحسن صاحب”، التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع التواصل الاجتماعي الفعّال معهم، وقد تم تنفيذ الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتضمنت الفعاليات أنشطة متنوعة ركزت على الترفيه والتوعية، بهدف تعزيز دمج الأشخاص ذوى الإعاقة في المجتمع، ودعمهم نفسيًا واجتماعيًا.

وشهدت الفعاليات تفاعلًا كبيرًا من المشاركين والمتطوعين، مما يعكس الدور الحيوي لهذه المبادرة في تحقيق الأثر الإيجابي المطلوب.
 







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أنشطة ترفيهية وتوعوية لذوى الإعاقة

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