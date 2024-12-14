وزير الخارجية يتوجه للأردن للمشاركة باجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا

كتب أحمد جمعة

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة صباح اليوم، إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في اجتماع لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، لبحث تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وسبل دعم عملية سياسية شاملة بملكية وطنية سورية تلبي طموحات الشعب السوري، وتحفظ استقرار سوريا وأمنها وسيادتها على كامل أراضيها.