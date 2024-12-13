يهم المهندسين وأصحاب المؤهلات المتوسطة.. وظائف بمرتبات تصل لـ20 ألف جنيه

كتبت آية دعبس

ضمن جهود الدولة للحد من معدلات البطالة بين الشباب فى مصر، وتعزيز التوظيف، أعلنت وزارة العمل عن توافر 310 فرص عمل بإحدى شركات المقاولات بالتجمع الثالث، للحاصلين على بكالوريوس الهندسة، ومؤهلات متوسطة، بمرتبات تصل إلى 20 ألف جنيه.

جاء ذلك بنشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تصدرها الوزارة دوريا للإعلان من خلالها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

- أما عن تفاصيل فرص العمل، فهى على النحو التالى:

(1) للحاصلين على مؤهل متوسط صناعى:

- 25 مساعد فني كهرباء.

- 25 مساعد فني ميانيكا.

- 25 مساعد فني سباكة.

- 25 مساعد فني تيار خفيف.

- 25 مساعد فني تحكم آلى.

- 25 مساعد فني كهرباء BMS.

· الشروط : السن 16 : 25 سنة خبرة 2:0 سنة أو حديث التخرج مؤهل متوسط صناعي الراتب 6 آلاف جنيه.

(2) مؤهل متوسط:

- عدد 10 مشرف ميكانيكا.

- 10 مشرف كهرباء وتحكم.

- 10 مشرف تكيف وتبريد.

- 10 مشرف سباكة وصرف صحى.

- 10 مشرف كهرباء تيار خفيف.

· الشروط : - مؤهل متوسط السن 30 : 40 سنة الخبرة 10 : 15 سنة الراتب : 15000 جنيه.

(3) مؤهل متوسط صناعى 3 سنوات:

- 10 مراقب ميكانيكا.

- 10 مراقب كهرباء وتحكم.

- 10 مراقب تكيف وتبريد.

- 10 مراقب سباكة وصرف صحى.

- 10 مراقب كهرباء تيار خفيف.

الشروط : - مؤهل متوسط صناعى 3 سنوات السن 25 : 40 سنة الخبرة 8 : 12 سنة، الراتب : 8000 جنيه.

(4) للحاصلين على بكالوريوس هندسة، وتترواح أعمارهم بين 25 إلى 40 سنة:

- عدد 10 تابع مهندس ميكانيكا قوى، خبرة 3: 5 سنوات، راتب 10000 : 12000 جنيه.

- 10 مهندس أول ميكانيكا قوى، خبرة 10 سنوات، راتب 14000: 20000 جنيه.

- 10 مهندس كهرباء قوى، خبرة 3: 5 سنوات، راتب 10000 : 12000 جنيه.

- 10 مهندس أول كهرباء قوى، خبرة 10 سنوات، راتب 14000:20000 .

- 10 مهندس كهرباء تيار خفيف، خبرة 3: 5 سنوات، راتب 10000: 12000.

- 10 مهندس أول كهرباء تيار خفيف، خبرة 6: 10 سنوات، راتب 14000 : 20000 جنيه.