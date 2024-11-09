حصاد الوزارات.. وزير التعليم: التوسع في إنشاء فصول جديدة لخفض الكثافة

كتب سيد الخلفاوى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات..

مصر تسترد 67 قطعة أثرية من ألمانيا

وزير التعليم: نجحنا فى مواجهة تحديات مستمرة منذ أكثر من 30 عاما

وزارة التعليم: أسئلة امتحان نهاية الترم فى منهج الفصل الدراسى الأول بأكمله

وزارة التعليم: أسئلة امتحان نهاية الترم فى منهج الفصل الدراسى الأول بأكمله

وزير التعليم: التوسّع في إنشاء الفصول الجديدة لخفض كثافة الفصول

غلق 140 مترا بشارع الهرم لمدة 6 أشهر.. اعرف التحويلات المرورية (إنفوجراف)

الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والصغرى 17 درجة

الجيزة: غلق كلى لمسافة 140م بشارع الهرم أمام محطة مترو المطبعة 6 أشهر

مركز المناخ: انخفاض كبير ومفاجئ في درجات الحرارة تصل لـ14 درجة ليلاً

الصحة العالمية: لجنة التصنيف الدولى للمجاعة تحذر من حدوث مجاعة فى غزة

غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بعدة مناطق والصغرى بالقاهرة 16 درجة

وزارة الزراعة تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

التنمية المحلية تعلن انطلاق 4 دورات تدريبية غدا بمركز سقارة لـ 139 متدربا

وزيرة التضامن تتلقى تقريرا عن مشاركة الوزارة بفعاليات المنتدى الحضري العالمي

من طوابير العيش لصرف الخبز المدعم بمعدل 5 أرغفة يوميا لكل فرد بالبطاقة الذكية

وزير العمل يُسلم شهادات لخريجي دورات تدريب على 23 مهنة من معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة