مركز المناخ: انخفاض كبير ومفاجئ في درجات الحرارة تصل لـ14 درجة ليلاً

كتبت أسماء نصار

‫قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن هناك سيطرة كبيرة للكتلة الشمالية الباردة الرطبة ينتج عنها انخفاض كبير ومفاجئ في درجات الحرارة، لتهبط هبوطًا كبيرًا نهاراً ولأول مرة تلامس الحرارة حد الـ14°م ليلاً، ليسود جو شتوي بارد مع استمرار الأجواء المائلة للحرارة نهاراً على جنوب الصعيد.

أضاف فهيم أن التوقعات تشير إلى سقوط أمطار غزيرة تبدأ من مناطق الساحل الشمالي الغربي وتمتد الامطار لتصل إلى مناطق شمال الدلتا " الاسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ – دمياط – بورسعيد" وتستمر طوال الأسبوع على فترات متقطعة ما بين خفيفة إلى متوسطة.

أوضح فهيم أن الأمطار قد تصل إلى مناطق كبيرة في الوجه البحري والظهير الصحراوي للدلتا ، مع رياح شمالية غربية باردة نشطة مما يزيد الإحساس بالبرودة.