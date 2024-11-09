اليوم السابع
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غلق 140 مترا بشارع الهرم لمدة 6 أشهر.. اعرف التحويلات المرورية (إنفوجراف)

السبت، 09 نوفمبر 2024 11:16 ص
غلق 140 مترا بشارع الهرم لمدة 6 أشهر.. اعرف التحويلات المرورية (إنفوجراف) غلق شارع الهرم
كتب ـ محمود عبد الراضي

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عينت الإدارة العامة لمرورالجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرو،  وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بالنصف الثانى لمحطة مترو أنفاق المطبعة بشارع الأهرام بالجيزة (المرحلة الثالثة)، مما يستلزم الغلق الكلى لشارع الأهرام بداية من شارع ضياء حتى شارع الشيخ الشربينى "المطبعة سابقاً" لمسافة (140) مترا فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال من الساعة 12 صباح السبت ولمدة (6 أشهر)، مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو الآتى:-

 حركة سير المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالسير إتجاه طريق المريوطية الدخول يميناً إلى شارع ضياء ثم يساراً عن طريق الشوارع الجانبية المتفرعة من (أمين عبدالحميد – الخليل إبراهيم – النصر) وصولاً إلى شارع الشيخ الشربينى "شارع المطبعة سابقاً"، ثم استكمال السير اتجاه فتحة الدوران الكائنة أسفل محور عمرو بن العاص ثم الدوران والعودة مرة أخرى إلى شارع الشيخ الشربينى "شارع المطبعة سابقاً" اتجاه شارع خالد أمين، ثم الدخول يميناً بشارع خالد أمين واستكمال السير به حتى تقاطعه مع شارع سهل حمزة ثم الدخول يساراً بشارع سهل حمزة وصولاً إلى شارع الأهرام عقب تجاوز موقع الأعمال وصولاً إلى مناطق المريوطية واستكمال خط السير.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .

 

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