اليوم السابع
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2024 01:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والصغرى 17 درجة

السبت، 09 نوفمبر 2024 11:30 ص
الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والصغرى 17 درجة الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ومع تقدم وقت السحب على باقى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية : والفرصة موجودة  للأمطار الخفيفة مع تقدم الوقت لجنوب الوجه البحري تمتد مساء إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.
 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدلا نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى، وأمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

ولفت إلى أنه من المتوقع اليوم تأثر البلاد بـ شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة السبت: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 29 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 17.







حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

الطقس اليوم

الطقس

درجه الحراره اليوم

درجات الحرارة

اخبار الطقس

درجة الحرارة الان

الطقس الان

درجات الحرارة اليوم

درجات الحراره

طقس اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة