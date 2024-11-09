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مصر تسترد 67 قطعة أثرية من ألمانيا

السبت، 09 نوفمبر 2024 12:54 م
مصر تسترد 67 قطعة أثرية من ألمانيا أثار مصرية
كتب أحمد جمعة

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قالت وزارة الخارجية، إنه "استمراراً للجهود الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية بالخارج، وذلك في إطار ما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي تضطلع به وزارتي الخارجية والسياحة والآثار في مجال استعادة الآثار المصرية التي تم تهريبها للخارج بالتعاون مع بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج".


وقام السفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية،  يوم الخميس ٧ نوفمبر بمقر ديوان وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية بتسليم عدد سبع وستين من القطع الاثرية التى استردتها مصر من دولة ألمانيا من خلال سفارتنا في برلين وذلك إلى لجنة مشكلة من قبل وزارة السياحة والآثار


تعد القطع الاثرية السبع وستين  التى جري تسليمهما من القطع الاثرية التي تنتمي لعدد من الحقب المصرية المختلفة من أهمها قدم وساق لمومياء محنطة وقناعين وجداريتين تم انتزاعهما من مقبرة الوزير "باك آن رن إف"بسقارة بالإضافة إلى تمثال ملكى من البرونز، فضلاً عن مجموعة من التماثيل الصغيرة "الأوشابتي" التي كانت تحفظ في المقبرة لتقوم بأعمال المتوفي نيابة عنه في الحياة الأخرى وفقا للعقيدة المصرية القديمة وتماثيل من البرونز للمعبود "أوزير" إله الموتى وسيد العالم الآخر.

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