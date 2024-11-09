من طوابير العيش لصرف الخبز المدعم بمعدل 5 أرغفة يوميا لكل فرد بالبطاقة الذكية

كتب مدحت وهبة

حرصت الدولة بتوجيهات القيادة السياسية الحالية على تطبيق منظومة لصرف الخبز المدعم للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية تحفظ لهم آدميتهم، بعدما كانت طوابير العيش تمتد لمسافات كبيرة أمام المخابز قبل عام 2014 وسط حدوث مشاجرات يوميا من أجل الأسبقية في الحصول على الخبز المدعم.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في زيادة مخزون القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم الى اكثر من 5 أشهر، بعدما كان لا يتعدى المخزون شهر ونصف وشهرين قبل عام 2014، وتعاقدت الوزارة على مدار الثلاثة أشهر الماضية على كميات كبيرة من الخارج، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لزيادة عدد مناشئ استيراد القمح لـ22 منشأ ما ساهم في تعزيز المخزون.

تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع، يؤدى إلى زيادة السعات التخزينية للصوامع من 3,4 مليون طن إلى 6 ملايين طن ، والتوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال النقل النهري وزيادتها من 3 مواقع إلى 7 مواقع، وكذلك التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال خطوط السكك الحديدية وزيادتها من 10 مواقع إلى 16 موقعًا، بالإضافة إلى زيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع من 44 شاحنة إلى 104 شاحنة، وكذلك استكمال برنامج توطين صناعة الصوامع في مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيرًا للعملة الصعبة، من خلال الانتهاء من تأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل .